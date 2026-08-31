María Vargas, la candidata de Jalisco, se convirtió en la nueva Miss Universe México y que, en noviembre, viajará a Puerto Rico, donde se llevará a cabo la gran final del certamen para representar a nuestro país, frente a delegadas de todo el mundo.

Aún antes de que María supiera que se llevaría la corona, por la tarde de ayer, sábado, 29 de agosto, hizo un manifiesto en sus redes sociales que, sólo vaticinaría, la noche inolvidable que la esperaba y la que, definitivamente, ya ha marcado su historia.

“Cuando comienzas a creer que todo es posible, la vida empieza a demostrarte que realmente lo es”.

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Eran Mariana Macías -candidata michoacana- y María, una frente a la otra, esperando conocer el veredícto del público y Fátima Bosch, a sólo unos metros detrás de ella, contemplando con emoción la posición en la que un día estuvo y estaba por ceder a una de las jóvenes.

María, de nombre completo, María Guadalupe Vargas Naranjo, no es una Miss convencional; ella misma le rehuye a esa catalogación, a tal grado que, como ha mencionado en diversas ocasiones, se autodenomina “la Reina de los problemas”.

Aún antes de convertirse en Miss Universe 2026, María ya tenía un título, pues como señala, no sólo se autodenominó como “la Reina de los problemas”, sino que se autocoronó; ahora, tendrá que portar con ambas denominaciones.

De María sabemos que es originaria de Zapopan, Jalisco; en la actualidad tiene 28 años, fue la candidata que ganó en la categoría de “Traje típico” y, aún pese a su juventud, la modelo ya ha logrado mucho: tiene un título como licenciada en Negocios Internacionales y, no sólo eso, sino que con 26 años ya había publicado su primer libro, una obra autobiográfica, titulada “Miss Touble” (“La reina de los problemas”) y, en la actualidad, ya trabaja en una segunda parte del texto, el cual, posiblemente, narre su experiencia en los certámenes de belleza y su incipiente coronación.