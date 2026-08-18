La modelo Luren Márquez volvió a asumir el título de Miss Universo Perú 2026 con un comunicado hablado donde reconoció que cometió errores que causaron su destitución y pidió disculpas a la directora del certamen, Jessica Newton.

Un día antes del pronunciamiento, la organización anunció la destitución de Márquez como representante nacional, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la decisión.

“Hoy quiero hablar desde la responsabilidad, cometí errores y acepto las consecuencias de mis decisiones”, inició en su mensaje.

Y añadió: “Ser Perú, ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina. Por eso pido las disculpas públicamente a la organización de Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que confiaron en mí”.

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Asimismo, la beldad peruana desmintió las versiones no oficiales de las razones de su destitución, que estarían vinculadas a un asunto económico.

“Me indigna que terceros hayan aprovechado mi situación y vulnerabilidad para difundir información falsa y especulaciones. Desmiento categóricamente cualquier dato que afecte mi imagen o a la organización de Miss Perú”, sostuvo.

Comunicado de la organización

La destitución de Mázquez fue anunciada mediante un comunicado publicado en redes sociales y que posteriormente fue eliminado.

“A partir de la fecha, la señorita Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico”, se leía.