Fueron varios los atributos que llevaron a la puertorriqueña Jennifer Barreto a lograr la corona como Miss Universe 2026. Su elegancia, su proyección en pasarela y su simpatía en el escenario fueron solo algunas. Su compromiso social, que promovió con fuerza durante su reinado local, se añade a la lista de méritos de la nueva soberana.

Uno de los momentos clave para la nueva Miss Universe fue su respuesta en la pregunta final: ¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento? Jennifer Barreto se enfocó en el valor del trabajar para mejorar las vidas de otros.

PUBLICIDAD

“Creo que el mundo necesita líderes que tengan un propósito claro y que asuman su responsabilidad”, inició su respuesta. “Vivimos en un mundo que a menudo juzgamos y cuestionamos, pero está en manos de nuestros líderes dar un paso al frente, marcar el camino y establecer los estándares. Como alguien que aspira a ser líder, espero poder crear un impacto duradero escuchando las necesidades de la comunidad. Cuando escuchamos esas necesidades y ajustamos nuestras estrategias para prevenir comportamientos perjudiciales en función de ellas, es entonces cuando se produce un verdadero impacto”, concluyó con gran asomo de confianza.

La reina de belleza escribió una nueva página en la historia del famoso certamen al ser la primera madre y casada en ganar el cetro internacional.