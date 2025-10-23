La Miss Universe 1993, Dayanara Torres, sorprendió a muchos el miércoles cuando publicó en sus redes sociales una foto de su anillo de compromiso.

“Él preguntó... y yo dije SÍ”, escribió la puertorriqueña, quien compartió el peñón que lleva en su dedo anular, así como la mano de su prometido, en su cuenta oficial de Instagram, dejando sorprendido a sus seguidores, seguido por sus felicitaciones.

Esta publicación se produce a cinco días que la revista People en Español subiera unas imágenes de la también actriz y presentadora probándose un vestido de novia, desatando una ola de comentarios y preguntas entre internautas.

Sin embargo, la exreina boricua no ha hablado públicamente de su relación ni mucho menos ha revelado quién es su novio.

De lo poco que se sabe del compañero sentimental de la toalteña es que se trata de “alguien de la industria”, según publicó univisión.com, cadena para que la puertorriqueña trabaja.

El año pasado, en declaraciones a Lily Estefan en el programa “El Gordo y la Flaca”, Dayanara dio a entender que se encontraba en una relación sentimental.

“Lily, te puedo decir que estoy muy contenta, que estoy muy feliz”, respondió Dayanara ante preguntas de Lily sobre una foto que subió donde se le veía acompañada de un hombre.

En ese pequeña entrevista también trascendió que Dayanara estaba viajando mucho a Colombia por lo que se dejó entrever que su compañero es colombiano o tiene relaciones de trabajo en el país sudamericano.

El último noviazgo público de la boricua fue con el director de televisión Marcelo Gama, con quién mantuvo relación por dos años y medio. Dicha unión llegó a su fin en septiembre de 2023. Desde entonces, la también actriz ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático.