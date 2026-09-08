A más de dos meses para que arranque las “Olimpiadas de la Belleza”, otra controversia se avecina.

Nawat Itsaragrisil, ahora director ejecutivo de Miss Universe Eastern, pidió este martes a la gobernadora Jenniffer González Colón y la principal oficial de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, activar una investigación por una presunta malversación del dinero que el Gobierno de Puerto Rico le pagó a la Organización de Miss Universe para llevar a cabo la edición 75 del certamen en la Isla.

“Ya no está, el dinero ya no está. No hay dinero”, expresó el tailandés en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de TikTok, donde señaló que Raúl Rocha Cantú, presidente de JKN Universe LLC -empresa tenedora del concurso de belleza- transfiriera los fondos que suministró Turismo a sus cuentas personales.

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El tailandés alegó que este transfirió sobre $4.2 millones, provenientes de una compañía asociada al concurso, para varios asuntos personales.

“El pasado 7 de octubre de 2025, Cantú transfirió $300,000 a su cuenta personal. Lo que sea que él quiera, lo puede comprar”, alegó Itsaragrisil, a la vez denunció que Rocha Cantú retiró más de $1.67 millones de las cuentas de la organización, incluyendo unos $300,000 para una cuenta personal, y unos $295,000 para una propiedad en el estado de Florida.

El ejecutivo también señaló que Rocha Cantú, quien encara cargos por tráfico de combustible y armas ante las autoridades mexicanas, hizo un retiro adicional de $279,000, y sacó otros $245,000 para transferirlos a una compañía suya radicada en la ciudad de Miami.

Itsaragrisil alegó que Rocha Cantú también usó más de $1.93 millones asociadas a la organización para pagar un préstamo personal, al tiempo que usó $300,000 para pagar servicios de mantenimiento para un avión privado.

El tailandés expresó en esa transmisión que, desde hace dos meses, ha enviado cartas a Turismo “muchas, muchas veces” para informar sobre las alegaciones. No obstante, este alega queque estas comunicaciones no han sido contestadas.

“Este es un momento crítico. Quiero apoyar a Puerto Rico. Quiero apoyar a todo el pueblo de Puerto Rico y al Gobierno de Puerto Rico. No quiero permitir que pierdan más dinero”, indicó el también director de Miss Grand International y Miss Universe Tailandia.

Itsaragrisil alegó que el Gobierno de Puerto Rico ya había desembolsado $4.2 millones para celebrar la “edición diamante” del concurso, con la expectativa de promover a Puerto Rico como destino turístico, pero ese dinero, supuestamente, desapareció. Pero la misma Companía de Turismo indicó a finales de abril a El Nuevo Día que llegó a desembolsar $8.7 millones a Miss Universe para convertirse en el país sede del certamen.

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“Si quieren seguir adelante con la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico, Puerto Rico tiene que actuar para resolver el problema inmediatamente. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando sin tomar acción y su dinero ya se ha ido”, manifestó.

Antes de la transmisión en TikTok, Itsaragrisil colgó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que explicó el organigrama de Miss Universo, indicando que JKN Universe LLC se divide en dos divisiones, “East” (este) y “West” (oeste), con una participación del 50% cada una. Asimismo, el video expuso que todos los acuerdos debían ser aprobados por la Junta de Directores.

La controversia surgió un mes después de que JKN Universe LLC emitiera en un comunicado de prensa asegurando que “el empresario tailandés no ocupa ningún cargo, no posee participación accionaria ni cuenta con autoridad corporativa para hablar o actuar en su nombre”, luego de que se realizara una publicación en redes sociales en nombre de Miss Universe.

“Nosotros no estamos pendiente a eso”

La gobernadora Jenniffer González Colón restó importancia a las denuncias de Itsaragrasil, catalogando los hechos como “controversias internas entre franquicias, unas de más allá y otras de más acá”.

“Adjudico eso a las controversias de franquicias, todo el mundo recuerda lo que pasó el año pasado con la corona. En el caso de Puerto Rico, nosotros no estamos pendiente a eso, estamos pendientes a que se celebre en la Isla a finales de noviembre uno de los certamenes más vistos en el mundo, con billones (miles de millones) de televidentes que estarían conectándose para ver el certamen realizándose aquí”, expresó la primera mandataria en una conferencia de prensa.

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González Colón dice que, pese a las denuncias, el certamen sigue en pie “porque hay un contrato corriendo”.

“Esas disputas corporativas, que las resuelvan ellos en sus menesteres allá. Yo creo que hemos visto muchas de esas controversias desde el año pasado. Hay otros eventos allá que no están asociados a que se celebre un certamen aquí”, sostuvo la gobernadora, manifestando que este evento es un “puente” para que la Isla se convierta en sede de la Feria Internacional de Turismo de España en el año 2027.

Por otro lado, la Compañía de Turismo alegó en declaraciones escritas que “cualquier controversia interna entre accionistas debe ser atendida por la propia organización y es independiente de su relación contractual con Turismo”.