Siente la tristeza de la despedida, pero mayor es la alegría en su corazón por las experiencias vividas y el entusiasmo que la impulsa a las metas por cumplir.

La reina de belleza Madison Anderson Berríos confiesa que las emociones afloran mientras más se acerca la culminación de su etapa como Miss Universe Puerto Rico 2019, cierre que será presentado a través del especial Te ofrezco mi corazón el jueves de la semana próxima las 7:00 p.m. por WapaTV y Wapa América.

“Me siento un poquito triste que ya estoy terminando un capítulo tan hermoso de mi vida, que este reinado me cambió, pero a la misma vez me siento preparada, me siento contenta para entrar a un nuevo capítulo”, resaltó emocionada la beldad de cinco pies con siete pulgadas de estatura.

“Lo más difícil es dejar atrás todas las actividades, el poder utilizar una plataforma tan espectacular como me permitía Miss Universe Puerto Rico para aportar algo nuevo, algo bueno para mi país. Para crear conciencia con causas sociales”, expresó pensativa la soberana, quien ganó en representación de Toa Baja.

“Estoy buscando la forma para continuar haciendo todo esto ahora como Madison, continuar aportando un granito a mi país. Me siento contenta en ese aspecto”.

El tiempo en su reinado, aun cuando se vio afectado por la crisis de la pandemia por el coronavirus, le deja una estela de memorias que le provocan una amplia sonrisa.

“El poder enseñar a mi pueblo quién soy, el poder crear conciencia en mi causa social de violencia doméstica, de violencia de género con mi reinado, gracias a Dios poder enseñar que ser boricua se lleva en la sangre y llevar el mensaje para que otras niñas puertorriqueñas no pierdan su identidad por vivir lejos de la Isla”, enumeró entre los logros que valora de su experiencia.

Dirá adiós

Además de la despedida, el especial Te ofrezco mi corazón presentará a la nueva reina.

“Hay grandes sorpresas, entre ellas la participación de Kiara Ortega (Miss Universe Puerto Rico 2018), hermosos sitios de Puerto Rico como la Hacienda Ilusión (Naguabo), el Antiguo Casino, el Viejo San Juan”, detalló entusiasmada. “También tengo una sorpresa muy especial, así que pendiente”, resaltó enfática sobre el programa de dos horas, que contará con la participación musical del cantante Danny Rivera y el cuatrista Christian Nieves.

Aunque declinó adelantar el nombre de la nueva reina, le expresó sus mejores deseos.

“Sí puedo decirles que por la situación que estamos viviendo por el coronavirus, la organización (MUPR) tomó la decisión para delegar (el cetro) a una candidata que tenga todas las cualidades de una reina, y puedo decir que sin duda Puerto Rico va a brillar nuevamente”, expuso convencida. “Le deseo que disfrute cada segundo, cada momento, que tome en cuenta hacer un gran cambio, aportar algo bueno en esta plataforma. Han sido días difíciles, pero es una experiencia que jamás vas a repetir dos veces. Y también, que disfrute del amor, del cariño del pueblo, de tu gente”.

La soberana afina sus planes para dedicarse a la actuación.

Precisamente, la interacción con el público es una de las ganancias que más valora. “Quiero aprovechar este momento para decirle gracias a toda mi gente por todos los mensajes de cariño, por todo su apoyo durante este reinado”, insistió Madison, quien ya trabaja en su interés por destacarse en la actuación.

“Tengo varias agencias de talento que quieren firmarme, contratarme en Estados Unidos”, anunció ilusionada. “Además, estoy cogiendo clases de canto aquí y estoy trabajando con un nuevo proyecto que yo sé que va a traer mucha felicidad, alegría para mi gente, que es una de mis cosas favoritas”.

Votará en Puerto Rico

Madison extendió una invitación a ejercer el derecho al voto el próximo 3 de noviembre.

“Es sumamente importante. Hoy día sabemos que nosotros tenemos el poder para hacer el cambio que queremos ver en nuestro país, así que es importante entender que no podemos dejar nuestro futuro en otras manos que no queremos, y eso lo tenemos que hacer votando”, destacó, y reveló que ejercerá este derecho en su isla. “Este es el primer año (que voy a votar en PUerto Rico), así que voy a aprovechar que puedo hacer algo superbueno, y votar aquí. Voy a quedarme más tiempo aquí después de entregar mi reinado”.

Créditos de la foto:

Fotógrafo: Rick Acevedo @rickofficial.pr

Maquillaje: Clark Ivor @clarkivor

Pelo: Ildefonso Torres @b.itsalon

Vestido: Stella Nolasco @stellanolasco

Stylist: Claudia Madrid @claudiamad