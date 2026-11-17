La directora de la Organización de Miss Universe en República Dominicana, Magali Febles, acusó a Celinee Santos de intentar agredirla físicamente cuando le hizo una crítica sobre su imagen mientras llevaba el título de Miss Universe República Dominicana 2024.

Durante una entrevista en el podcast “Anonymous Crown”, relató que en esa ocasión uno de sus empleados intervino en la discusión y enfrentó a Santos.

Celinee Santos, Miss República Dominicana 2024. ( Agencia EFE )

“Una de las personas que trabaja conmigo se le paro en frente y le dijo: ‘No se te ocurra tocarla’... Ella es un personaje que es capaz de cualquier cosa”, afirmó Febles.

PUBLICIDAD

Febles contó que Santos no cumplió con el acuerdo que ambas tenían pautado por su participación en los realities de Telemundo.

La experta en concursos de belleza dijo que fue ella quien “insistió” para que la modelo formara parte de “La casa de los famosos” y “Top Chef VIP”, por lo que acordaron dividirse las ganancias por la publicidad que genera su presencia en los programas de televisión.

Señaló que Santos cambió su comportamiento tras ser coronada en el certamen nacional.

“Empezamos a tener conflictos porque yo como directora la organización me da unas instrucciones. Ejemplo: ‘Hoy tenemos tal actividad que las candidatas vengan de esta manera’, pues ella llegaba con un vestido de cola”. Le dices: ‘No puedes decir el nombre’, pues ella lo dice. Ella es así, esa es su personalidad, ella se autodestruye ella misma", indicó.