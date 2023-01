En una extensa publicación en su cuenta de Facebook, Arline Cariño, madre de la representante de Puerto Rico en Miss Universe, Ashley Cariño, revela lo que alega fueron irregularidades en la selección de R’ Bonney Gabriel como Miss Universe.

Entre otros señalamientos, la madre de la reina asegura que como parte del contrato de la nueva dueña del certamen, Anne Jakkaphong, estaba que Estados Unidos se alzara con la corona. “Que triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la ultima corona tenia que ser coronada USA sin importar cual fuese la mejor representación de una verdadera reina”, escribió.

PUBLICIDAD

Además, señala que ni la representante de República Dominicana y ni la de Venezuela merecían estar entre las tres finalistas.

A continuación publicamos el mensaje:

“A mi querida hija Ashley Cariño Barreto.

Que orgullosa estoy de ti. Hicistes un trabajo impecable desde el dia#1 estuvistes en competencia maximizandolo todo. No hubo ni un mínimo error. Todo te quedó perfecto mejor que como se planificó. Sobresalistes en todo, eras la mejor y no me cabe duda. Gracias por tu disciplina, compromiso y entrega. Aunque te distes cuenta de lo que estaba pasando no bajastes tus ánimos y seguistes dandolo todo, wow que mujeron eres. Te admiro y a Dios gracias por haberme elegido como canal para treaerte a este mundo que tanto necesita mujeres como tú. Éste es el comienzo de grandes cosas para ti. Eres nuestro orgullo y a mi gran Puerto Rico gracias por tanto Cariño para nuestra Reina Cariñosa, Les Amo!

Ahora mi descarga... Perdonenme si en algo les ofende.

Que triste son las injusticias. Que obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto en mi opinión muchas cosas estuvieron demás. Primeramente no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes generos que fue el primer mensaje que tiro la tia Anne y no es que tenga nada encontra de otras comunidades pero hay concursos para cada población. En la misma linea tampoco es plataforma para ventilar sus issues personales lo cual esto me deja entender que mas que nada esto es un capricho de la tia Anne. Que triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la ultima corona tenia que ser coronada USA sin importar cual fuese la mejor representación de una verdadera reina. Tampoco podemos dejar pasar por alto el gran escandalo de los acosos sexuales el año pasado en miss usa con las candidatas y la organización de miss usa estaba corriendo sin directora. Es decir que no hacia falta ya que la actual miss usa estaba bien respaldada. Otro factor es el que cuando esta candidata ganó miss usa hubo un escandalo que su corona habia sido comprada que hasta no viajo con las candidatas y la volaron aparte lo cual no dudo que la tia antes mencionada tuvo que ver. Además que casualidad que su traje pegaba muy bien con la corona y su moño listo para no entorpecer. Miss usa se pasó del tiempo requerido para la contestación y no le fue quitado puntos como se supone. No es ético el hablar de tu organización en la respuesta y miss usa lo hizo, pero no habia nada que pudiera hacer para que no fuese coronada por que así estaba estipulado. Para el que sabe está de más decir que a Ashley le hicieron una pregunta elemental y la respuesta de Ashley hizo grande la pregunta ya que le subió tres dimensiones. Ashley mínimo tenia que entrar a las 3 finalistas pero por que no entró? Por que sabian que opacaria con su belleza e inteligencia a la ya escojida. Y Republica Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo via acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss Republica Dominicana no era para entrar a ese top3, lo siento. Y de Miss Venezuela investiguen ustedes quien auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen. Que pena me da que el Universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz. Algo que siempre le destaco a mis hijos es que los valores no son negociables y lo que no viene es por que no conviene. Ya hablaré con el foro correspondiente por que está bueno ya de trampas e injusticias y que lo sepa el mundo. Me preguntaron si una de mis otras hijas iba a competir y saben mi respuesta..

PUBLICIDAD

Y con esto me despido....

A LA VERGA LOS CONCURSOS....

PD

Y esos supuestos missiologos que no se de donde rayos sacaron ese titulo mal infundado que no existe ya que para obtener un titulo se estudia y se profesionalisa y nada que ver con todos estos hipocritas y mas los nuestos solo quieren pauta y beneficio y si sigo no termino...

Esto continuará....”