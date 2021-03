La vida le sonríe a la exMiss Puerto Rico Universe, Mayra Matos. Ayer publicó en sus redes sociales que se comprometió con su novio, con quien lleva una relación de dos años.

“Hace poco más de un mes caminaba desde el cuarto a la sala de nuestro apartamento, en el fondo sonaba la canción Tiny dancer de Elton John y mi novio caminaba hacía mi. Esta vez sus pasos eran diferentes, como pensando en cómo acercarse a mi. Me mira a los ojos y me dice: ‘No sé como decirte”, lo mire, lo abrace y le dije: “Dime, ¿estás bien?’ A lo que me responde: ‘Sí, mientras se le aguaban sus ojos y rápidamente eso me llegó al corazón e inevitablemente se me salieron varias lágrimas. Se arrodilló frente a mi con unos mahones que le limitaban el movimiento y me dice: ‘Will you marry me?’

PUBLICIDAD

‘YES my love’ y nos fundimos en un fuerte abrazo, seguido de un beso. No habían cámaras, no había vídeo, sólo nosotros y la música de fondo, por eso les cuento todo para que se lo imaginen. Definitivamente estas cosas no se buscan, llegan cuando estamos listas o listos. El corazón manda sobre todas las cosas. OMG! Me voy a casar!!!! Este planning va a ser muy divertido.

Crean en el amor, sí existe”, reveló en su cuenta de Instagram acompañado de varias imágenes junto a su pareja, Mike, en una romántica escapada a Isabela.

La Miss Puerto Rico Universe 2009 ha sido muy cautelosa con lo que comparte en sus redes sociales sobre su pareja, un “lebanopolaco” que le gusta el golf.