Del “Top 5” nunca iba a bajar. Eso manifestó la empresaria cubana Tati Guiribitey, mejor conocida como “La Mamilover”, tras salir al paso a las comentarios que ha generado la coronación de anoche de la puertorriqueña Jennifer Barreto como Miss Universe 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y defender la transparencia del resultado.

En entrevista telefónica con Primera Hora, la creadora de contenido y filántropa, quien fue miembro del panel de ocho jueces de la edición 75 del concurso de belleza internacional, aseguró que el desempeño de la beldad de 27 años fue contundente desde el inicio de la competencia y rechazó los señalamientos de irregularidades tras llevarse la sexta corona para la Isla del Encanto.

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“No, ni fue robo ni fue fraude. De verdad que no. Ustedes mismos lo vieron con las 12 finalistas. Yo creo que todos estuvieron de acuerdo en que las chicas que se escogieron tenían todo para ser reina”, sostuvo Guiribitey, quien también resaltó la victoria de la isabelina como “histórica”, tras tratarse de la primera reina universal que es madre y casada. “Nadie puede dudar de que Puerto Rico estaba en el ‘Top 5’. Eso sí nadie nos lo puede dudar”, añadió.

La cubana también dedicó unas palabras a aquellos que opinan que la victoria de Barreto tergiversa el legado de la organización, que celebró su “Júbilo de Diamante” en tierra boricua.

“Por primera vez tenemos una madre y eso a mí, ‘wow’, me llegó. Me llegó porque fue una oportunidad bien grande que se le dio y que yo digo: ‘¿Cuántas niñas por un incidente o por otro salieron embarazadas a los 16 o 17 años y por eso no van a tener el sueño de ser Miss Universe?’. No creo que hubiera sido justo, así que esta oportunidad que se le dio a ella creo que es muy importante”, dijo.

24 Fotos Es el sexto cetro para la Isla del Encanto.

Según detalló la jueza, el triunfo de Barreto respondió a su consistencia a lo largo de todo el certamen, tomando en consideración la entrevista de jurado a puerta cerrada, el desfile típico y la noche preliminar, y no únicamente a su desempeño en la gala final.

“Jennifer siempre estuvo entre las favoritas, siempre. Su porte, su andar. Nosotros queríamos ver una reina, cuando tú estuvieras frente al escenario que pudieras ver caminando una reina”, explicó.

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El peso de la entrevista privada y el sistema de puntuación

Guiribitey aclaró que, contrario a ediciones anteriores en las que las puntuaciones se reiniciaban en cada ronda, las delegadas fueron acumulando puntos a su favor desde la entrevista preliminar con el jurado, pasando por el desfile de trajes típicos, la competencia preliminar y la noche final, sumado al voto del público.

“La puntuación viene basada en toda una trayectoria, no de un día. Entonces, ya ellas van acumulando puntos o bajando puntos. Entonces la suma, mejor dicho, de todo eso es lo que da la reina al final”, señaló. “Tú te puedes haber caído en un vestido, te puedes haber caído en una pregunta, te puedes haber caído en una cosa, pero si anteriormente tú tienes una acumulación de puntos válidos y que te dan esa suma la más alta, es siempre la que va a ganar”.

En esa línea, a diferencia de la percepción popular, Guiribitey destacó que el encuentro cara a cara en la entrevista privada resultó determinante para conocer el propósito real de las aspirantes más allá de los nervios de la ronda de preguntas en vivo.

“En la pregunta final te puedes poner nerviosa, te pueden hacer una pregunta que no tiene sentido... Muchas cosas cambian. Pero en lo que es la entrevista del jurado, tú le vas a preguntar de verdad lo que tú quieres de ella: qué tú vas a hacer con esa oportunidad, qué tú vas a hacer cuando te coronen, qué propósito tienes como Miss Universe”, puntualizó, al recordar que los jueces cuentan con esa perspectiva directa que el público no logra ver.

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Cero sorpresas con el desempeño de Miss República Dominicana

Por otro lado, Guiribitey también resaltó la participación de Melissa Núñez, quien, pese a que no perfilaba entre las máximas favoritas de la edición, se consagró como virreina en la edición diamante de la competencia de belleza.

“¿Le sorprendió ver a una Miss República Dominicana como la primera finalista?”, preguntó este medio.

“En realidad no me sorprendió, porque cuando ella salió con ese vestido blanco, y es muy hermosa, caminando y todo, dije: ‘Ella me lo dio todo’. Y después, en las preguntas, de verdad que lo hizo muy bien”, manifestó la cubana.

Además, Guiribitey celebró la participación de ambas concursantes, en una edición en la que la ganadora es mamá y esposa, mientras la virreina es una mujer divorciada, dos circunstancias que les hubieran impedido participar en el certamen hace más de tres años, cuando la organización prohibía la entrada de mujeres que no fueran solteras ni tuvieran hijos.

“En otra época no hubieran tenido posibilidad. ¿Por qué impedirles concursar si lo tienen todo para ser reinas? No sería justo troncharle un sueño a alguien con todas las cualidades. Cualquiera de las dos hubiera sido nuestra reina y es algo para aplaudirse”, manifestó.

Una decisión reñida entre las finalistas

La empresaria confesó que el momento más complejo para el panel evaluador ocurrió al reducir el grupo de 12 semifinalistas a las cinco finalistas, etapa en la que consideró que todas contaban con los atributos para llevarse el título.

“Cuando llegaron las 12 que teníamos que elegir las cinco, ahí fue cuando dijimos: “¿Y ahora cómo hacemos?”. Porque las 12 para mí, las 12 eran reinas. Cualquiera de las 12 yo hubiera estado feliz, y estoy muy feliz con Puerto Rico. Si hubiera ganado Venezuela, contentísima; si hubiera ganado Filipinas, contentísima; Nueva Zelanda, contentísima; República Dominicana, también; Cuba, Chile, también; cualquiera de esas chicas de las 12, el Congo, cualquiera de ellas yo hubiera estado contenta porque sé que hicimos buen trabajo”, afirmó.

Finalmente, Guiribitey reiteró su satisfacción con el cuadro final y felicitó al público local por el triunfo: “Cualquiera de las cinco se merecía la corona... Felicidades, Puerto Rico, bien merecido”.