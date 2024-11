A solo 48 horas de que la corona de Miss Universo se decidiera, una controversia afloró del certamen e involucró a las candidatas de Canadá y República Dominicana.

Según reportes de varios medios de comunicación, la controversia inició tras supuestos comentarios de Ashley Callingbull, Miss Canadá, sobre Celinee Santos de Dominicana.

Se alegó que Callingbull tildó a Santos de “una chica mala”, que no logró hacer ninguna amiga real durante la competencia. También hubo reseñas que apuntaban a que Callingbull dijo que no se sorprendió cuando Santos no entró a las 12 semifinalistas porque no tenía “el mismo comportamiento de reina fuera del escenario”.

Los supuestos comentarios rondaron las redes sociales durante las últimas horas, por lo que Callingbull habló y dijo que las expresiones que le atribuyen son “falsas”. La modelo canadiense aseguró que todo se trata de fanáticos del concurso, que supuestamente buscan afectar a las exparticipantes.

“Se supone que los concursos son un lugar de empoderamiento e inspiración, pero hay páginas de fans de concursos que crean publicaciones falsas innecesarias y dramatismo para entretener”, expresó.

“Es decepcionante que todos hayamos trabajado tan duro para estar en Miss Universo y que algunos fans de los concursos intenten desprestigiar a las concursantes debido a sus posiciones. Vivamos y estemos orgullosos de lo que logramos”, concluyó.

En el texto anterior publicado en la cuenta de Gianpi Missology, Callingbull negó haberle sorprendido que Santos no avanzara al top 12 junto a ella, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Nigeria, México, Argentina, Puerto Rico, Rusia, Tailandia y Dinamarca, quien resultó ser la ganadora de esta 73.ª edición.

“Ella es físicamente hermosa, pero no tenía comportamiento de reina detrás del escenario. Necesitas ser hermosa por dentro y por fuera”, escribió en el post.