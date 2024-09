El pasado miércoles, 11 de septiembre, tuvo lugar el Miss Universo España 2024. Desde el 2013 se celebra de manera anual este concurso de belleza, cuyo propósito es elegir a la candidata que representará al país en el certamen Miss Universo.

Para este año la ganadora del reconocimiento fue Michelle Jiménez, de las Islas Baleares y quien tendrá la oportunidad de representar a su país frente al certamen de belleza más grande a nivel mundial.

Aunque el aspecto principal que califican en estos certámenes es la belleza de sus participantes, una de las categorías que más tienen en cuenta los jueces es la ronda de preguntas, en la que evalúan el conocimiento de las mujeres en cuanto a cultura general.

Frente a estos cuestionamientos, una de las participantes protagonizó uno de los momentos más recordados de la velada, pues su respuesta dejó a todos los presentes sorprendidos y confundidos.

Miss Cataluña Laura Doval, una de las aspirantes al gran premio, fue quien vivió el momento de nerviosismo durante el concurso. Esto debido a que en su turno de responder, le preguntaron acerca del descenso en la natalidad de España y ella se confundió y habló sobre la ‘notabilidad’.

“El descenso de la notabilidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad, el descenso de la notabilidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra. Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad”, fue la respuesta que dio la concursante.

Aunque intentó no demostrar su confusión a lo largo del breve discurso que brindó para justificarse, se notaba en su postura y expresiones faciales que no se encontraba muy segura de lo que estaba diciendo.

El momento se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y ha generado muchas opiniones divididas entre los usuarios del internet. A través de TikTok, el periódico ‘El español’ compartió el lamentable momento que vivió la participante y allí se registraron muchas de las reacciones de las personas en los comentarios.

“Se nota que está muy nerviosa y se ha disociado totalmente de lo que le han preguntado. Solo quería terminar de hablar e irse rápido”, “Los nervios juegan malas pasadas”, “Por eso es mejor preguntar si no entendimos”, “Ella entendió mal la pregunta. Entendió notabilidad y obviamente no sabía el significado, es humana”, “Fue una excelente improvisación, salió adelante a pesar de no entender ni la pregunta”, son algunas de las opiniones en apoyo a Laura.

De la misma manera también hay muchos comentarios en los que las personas afirman que “la belleza no lo es todo”, una de las luchas más grandes para las mujeres que hacen parte del mundo del espectáculo.

En los últimos días, Laura ha participado en diferentes programas de entrevistas y farándula en España y en uno de ellos logró aclarar su postura frente a la situación. “Me hicieron una pregunta y yo entendí otra palabra”, aclaró la concursante, mientras agregaba para finalizar el tema que: “Mi entorno sabe que tengo dos dedos de frente y estoy orgullosa de todo lo que he hecho. Quizá otra persona en las mismas condiciones (lo que oí y la presión) habría dado una respuesta peor”.