El certamen de Miss Universe Puerto Rico 2021, que este domingo celebra su competencia preliminar perdió una concursante con el retiro de la candidata de Cayey, Karina Von Gundlach Pomales.

La joven anunció a través de su cuenta de Instagram en la tarde del viernes que debido a una “situación personal imprevista” se vio obligada a retirarse del certamen.

“Por este medio deseo comunicarles oficialmente mi retiro de Miss Universe Puerto Rico 2021 representando a mi hermoso pueblo de Cayey debido a una situación personal imprevista. Quiero agradecer a la organización de Miss Universe Puerto Rico 2021 y Wapa Televisión por la experiencia más hermosa de mi vida y por la oportunidad que me dieron para florecer como ser humano. Gracias a todas las personas que me apoyaron en todo el proceso de crecimiento. No voy a poder terminar el proceso junto a mis maravillosas compañeras, pero me siento agradecida de conocerlas a cada una de ellas. Todas son unas reinas y ahora tengo 26 hermanas para toda la vida”, publicó la joven de 23 años.

A lado de la carta, la reina de belleza reiteró su agradecimiento a los organizadores del certamen y a Wapa TV, así como deseó éxito al resto de las participantes: “Todas brillarán como estrellas que son”, expresó.

Miss Cayey era considerada como una de las candidatas que más sonaban entre las 27 concursantes para sobresalir en la competencia, junto a las de Fajardo, Dorado, Bayamón, San Juan, Guaynabo y San Lorenzo.

La beldad, de 5′5″, tiene un bachillerato de la Florida International University con especialidad en Relaciones Públicas y Comunicación, y actualmente estudia una maestría en en Music Business de la reconocida Berklee College of Music. Como parte de su tesis está creando su propia organización sin fines de lucro, Latin Women Leadership Initiative, cuya misión es incrementar la representación de mujeres en la industria de la música y del entretenimiento.

Su sueño de ser cantante la llevó en 2019 a grabar en Miami sus primeras canciones y a lanzar sus primeros sencillos como artista independiente.

La competencia final de Miss Universe Puerto Rico 2021 se realizará el jueves, 30 de septiembre.