La delegada de Curazao en el certamen de Miss Universe, Chantal Wiertz, comenzó la campaña de redes sociales #celebrateyouruniqueness después de ser diagnosticada con autismo.

Su intención es ayudar a empoderar a las personas con necesidades especiales y mostrarles que todo es posible con determinación, disciplina y trabajo en equipo. Miss Universo Curazao también brinda equinoterapia a niños con necesidades especiales, utilizando los caballos no solo para aumentar su confianza en sí mismos, sino también para enseñarles a lidiar con situaciones estresantes.

“Creo que siempre tenemos una historia diferente que contar, diferentes vidas y maneras de vivirlas. En mi caso soy autista y lo digo. No me siento avergonzada de tener esta condición que no me define como persona”, exclamó en entrevista con Show Caracol.

“Mi familia siempre lo pensó desde que era niña, por la manera como comía, por mi dificultad de expresión, manejo de emociones, pero solo hasta el año pasado me hice los exámenes y ese fue mi diagnóstico, que era autista. Hoy tengo 22 años”, relató.

“Siempre he sentido que no encajo, rara, que no hago parte de la sociedad y siempre me preguntaba por qué sucedía. Pero ya no importa, no me siento incómoda por la decisión de mi familia de no contarme. Ellos siempre han estado allí para mí, donde los necesito”, manifestó.

“Hoy, por una misteriosa razón, soy la voz de ellos y me siento responsable que tengo que hacer algo con esta comunidad. Las nuevas generaciones nos necesitan. Creo que mi mensaje es que si tienes autismo no tienes por qué esconderlo. Creemos que debemos ser aceptados por otros, pero no. Al final del día, uno sigue siendo la misma persona”, expresó.

Chantal es una modelo internacional que actualmente estudia gestión de alimentos y bebidas. Es amante de los animales y le apasionan los seis caballos que posee en su rancho. Trabaja con su madre y su hermana para dar lecciones de adiestramiento para enseñar a otros todo lo que necesitan saber sobre los caballos. Ya no se siente insegura por tener autismo y celebra su individualidad todos los días con la esperanza de que otros también lo hagan.

Curiosidades

•A los 17 años viajó sola para trabajar como modelo en Asia.

•Nació en los Países Bajos, vivió en Alemania y tras la muerte de su padre se mudó a Curazao.

•Habla holandés, alemán y papiamentu.

•Comenzó este año a ofrecer terapia equina a otros niños y su ambición es convertir su rancho en una academia completa con varios instructores y caballos.

El certamen

•La edición #69 de Miss Universo se llevará a cabo este domingo, 16 de mayo, a las 8:00 p.m. (hora del este).

•En la noche final competirán 74 candidatas que buscarán la corona que ostenta la Miss Universo 2019, Zozibni Tunzi.

•El certamen tendrá lugar en el Seminole Hard Rock Cafe Hotel & Casino en la ciudad de Holyywood, Florida.

•Como animadores estarán Mario López, y a la Miss Universo 2012, Olivia Culpo.

•La gala final será transmitida por Telemundo.