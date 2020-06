La corona que ostenta como Miss Earth 2019 le confirma que figura entre las mujeres más bellas del mundo. Pero no siempre que se miró al espejo se vio de esa manera.

Hace mucho tiempo que la puertorriqueña Nellys Pimentel está convencida de que la belleza no solo va mucho más allá del físico, sino que está representada de diversas formas y en todos los tonos de piel. Sin embargo, cuando niña enfrentó comentarios racistas y aprendió que no siempre su apariencia había sido aprobada por quienes la rodeaban.

“Siempre he tenido el pelo engrifado”, compartió con Primera Hora la beldad natural de San Juan. “Desde pequeña recibía muchos comentarios porque en mi escuela yo era de las pocas nenas que peinaban con cinco, seis moñitos, con muchas trencitas con bolitas, y veía a todas las demás nenas con un clip con un lacito y el pelo suelto todo el tiempo”, recordó. “Y mis compañeras de clase a veces me hacían comentarios de que mi pelo era como loco, que mi pelo parecía como una esponja de brillo, la metálica de fregar”, lamentó.

PUBLICIDAD

“Puede que a veces lo veamos como un chiste, pero es racismo igualmente”, afirmó.

Durante la adolescencia llegaron otras experiencias que representaron un gran anhelo, pero que hoy día analiza de otra manera.

“Después de los 14, 15 (años) fue que me empecé a pasar plancha y hacerme tratamientos en el cabello. Para mí eso era como ‘wow, soy una mujer, es un rite of passage (una etapa de transición) de que por fin me dejen pasarme la plancha, por fin voy a poder hacer muchas cosas con mi cabello’”, recordó. “Ese momento en el que a las niñas negras se les dice ‘te vamos a poner tu primer alisado, tu primera keratina’, para nosotras es un acto como si estuviésemos llegando a la adultez”, añadió.

Además del cabello, con el paso del tiempo se ha dado cuenta de otras formas de racismo.

“El colorismo es otro tipo de violencia. Soy de las chicas que pueden pasar como la negra perfilada, la negra bonita, la negra que tiene la nariz fina, que eso también es racismo. A veces uno lo ve como un halago, pero te dicen comentarios que están atacando a otras personas igualmente”, criticó la reina de belleza de 23 años, quien valora el apoyo de sus padres para cultivar su amor propio.

“Siempre he tenido una red de apoyo que es mi familia y todos son, todos somos mezclados, y mi mamá y mi papá siempre trataron de enseñarme que yo sí valgo, que yo sí tengo una belleza no tan solo exterior, sino también interior, que es la que debo cultivar”, destacó la reina de belleza, quien con su triunfo en octubre pasado en el certamen internacional celebrado en Filipinas ve el resultado de la autoconfianza.

PUBLICIDAD

“Me gusta esto de haber sido coronada porque esto les otorga visibilidad a esas niñas también, la representación en los medios, que es bien importante, y ese es el camino que nosotros deberíamos tomar”, reflexionó.

La reina de belleza también se expresó en torno a las protestas originadas por la muerte de George Floyd, de raza negra, por el policía blanco Derek Chauvin en Minneapolis.

“Es bastante triste. Dice mucho de cómo actúa el sistema y de cómo el sistema ha sido creado para actuar en contra de ciertas personas, en este caso, las personas negras”, lamentó.

“Ahora es el momento en que tenemos las plataformas digitales, que tenemos una voz muchísimo más grande”, analizó. “El momento de luchar ha sido siempre, pero ahora es que se puede amplificar, y más ahora en este año de elecciones es importante que la gente se informe de quiénes van a ser nuestros líderes, de cómo pelean nuestros líderes, y cómo ellos pretenden cambiar el sistema para ser un país que incluya y que vele por todo el mundo, no solamente un sector nada más”.

Con algo de frustración

Si bien hasta antes de la crisis de salud por el coronavirus Miss Earth 2019 mantenía una agenda con proyectos como parte de su reinado, son varios los compromisos de la franquicia que se han tenido que poner en pausa. Esto incluye la competencia en Puerto Rico, que se celebraría este fin de semana.

“Tuve ese tiempo antes de que comenzara la pandemia que el reinado había sido espectacular”, reveló con una amplia sonrisa haciendo referencia a vivencias que incluyeron un viaje a Dubái para una sesión de fotos para una revista, la visita a la sección de pediatría del Hospital Auxilio Mutuo en diciembre para llevar regalos, y en febrero para el evento New York Fashion Week.

PUBLICIDAD

“Todos los viajes han sido pospuestos para fechas después de julio”, dijo. “Hay que velar por la seguridad mía y de todas las otras participantes, y los viajes consistían en ir a los diferentes certámenes nacionales de otros países y estar allá para el proceso de coronación”, añadió Pimentel, quien recientemente participó de manera virtual como jueza de una competencia de talento como parte de la preliminar en Filipinas.

“Me siento decepcionada por las expectativas, pero yo confío que cuando levanten la cuarentena en ciertos países, tener los viajes internacionales y la agenda que se tenía pautada va a ser mucho mejor”.

A su vez, la reina de belleza prefiere apoyarse en la ganancia que deriva de esta realidad. “Ahora estoy como que en una pausa, pero es un tiempo en el que puedo planificar algunas cosas mejor”.