Más allá de crear reinas que deslumbran con sus tacones y vestidos de brillo, Joe Amhed asegura que conseguir la oportunidad de dirigir las organizaciones Miss Earth Puerto Rico y Miss Global Puerto Rico se ha convertido en un espacio para ayudar a mujeres a encontrar su mejor versión en familia.

Amhed, quien se encuentra celebrando seis años como tenedor local de uno de los cuatro certámenes de belleza más importantes de la industria, habló con Primera Hora sobre este proceso que ha redefinido su trayectoria profesional y le ha regalado una familia nueva compuesta de mujeres enfocadas y confiadas en conquistar sus sueños.

“Lo que siempre he querido crear con todas las reinas y todas las candidatas es que ellas se sientan en familia, no que sientan que soy simplemente su director, sino que soy una persona en la que pueden confiar, en la que pueden hablar de sus situaciones personales, porque tenemos que recordar siempre de trabajar de adentro hacia afuera, trabajar ese corazón, trabajar esas situaciones que tiene la reina con una psicóloga, una ‘life coach’ que les damos. Por eso yo le llamo a esto mi ‘Miss Earth Puerto Rico Family’ ”, expresó el hacedor de reinas.

Precisamente, Amhed se prepara para la gala final, que se celebrará el jueves en el Teatro Francisco Arriví en Santurce, donde 25 aspirantes buscarán conseguir el pase para representar a la Isla a nivel internacional.

“La meta de nosotros es transformar esas mujeres, y la realidad es que eso es lo que hacen los certámentes de belleza; mucho más del glamour, los trajes, la foto, lo que hacemos es tocar la fibra emocional de las mujeres y empoderarlas. Eso es lo más lindo de un certámen de belleza”, manifestó el también principal ejecutivo de Iconic Model Search, asegurando que la noche va ser una llena de sorpresas y mucha elegancia, dado que las 10 finalistas modelarán vestidos de la diseñadora dominicana Giannina Azar.

25 aspirantes llegarán este jueves al Teatro Francisco Arriví en Santurce para buscar las coronas locales de Miss Earth Puerto Rico y Miss Global Puerto Rico. ( Suministrada )

En cuanto a las concursantes, el director adelantó que está sorprendido con la nueva cepa de “misses” que competirán próximamente, dado que han experimentando una transformación significativa y durante la entrevista de jurado que se llevó a cabo hace dos semanas, las chicas demostraron tener alto dominio en una diversidad de temas, como el medioambiente, asuntos sociales y política.

“Me percaté que para nosotros, la entrevista de jurado es bien importante, porque afuera podemos arreglar cualquier cosa con ‘ayuditas’, pero si no tienes en tu interior la fuerza, el carácter y la educación de hablar es muy difícil trabajarlo. Y este año, el jurado me dijo que qué yo iba a hacer, porque la niña que uno menos piensa habla muy bien. Las entrevistas fueron increíbles. Siento, no sé por qué, siento que contamos con el potencial para ganar Miss Earth”, aseguró.

Por otro lado, esta nueva etapa llevó a Amhed a un viaje a la nostalgia, asegurando que se siente como la primera vez que le tocó colaborar con su primera reina “full-time” en 2019, la sanjuanera Nellys Rocío Pimentel Campusano, quien se convirtió en la única puertorriqueña y mujer caribeña en ganar el cetro internacional de Miss Earth.

“Cuando Nellys gana el certamen local, yo nunca voy a olvidar las palabras de esa niña, ella se voltió y me pidió un favor y era que al otro día tenía un examen en la universidad. Ella me dijo, ‘yo no quiero que me paralices esas entrevistas, yo solo quiero ir a tomar mi examen y continuamos con los medios’. Por lo que respondí que sí. Ella hizo un arreglo temprano para tomar su examen y continuó atendiendo medios ese mismo día. Yo dije: ‘Tú eres fuerte, ¿qué es lo que tú quieres hacer?’. Y ella me respondió que quería ganar el certamen internacional y me prometió que iba a ganarlo. Y pues, ahí ganamos nuestro primer año”, expuso.

Bajo su dirección, Puerto Rico ha llegado a la etapa final del certamen en tres ocasiones, con la llegada de la canovanense Krystal Badillo, Miss Earth Puerto Rico 2020; y la carolinense Paulina Aviles Feshold, Miss Earth Puerto Rico 2022, ambas en el Top 8, mientras que la cagüena Victoria Arocho, Miss Earth Puerto Rico 2023, llegó a las 12 finalistas en diciembre del año pasado. Arocho se encuentra en México tras conseguir un contrato con la megaempresa de comunicaciones Televisa y una oportunidad de estudiar en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo.

Como sorpresa, la organización local consiguió ganar por primera vez en Miss Global 2023, donde la fajardeña Ashley Meléndez se alzó con la corona internacional en el evento que lleva 10 años.

“Todo es posible. Despúes que las chicas entren con compromiso a la organización y se dejen guiar vamos a ir con todo lo que ella necesite para hacer ese ‘back-to-back’ y, de verdad, hay el material para poder hacerlo”, manifestó Amhed.