La modelo y reina de belleza de 29 años Mara Topic, quien representará a Ecuador en el Miss Universo 2024, reveló que usa pelucas por una extraña condición que no tiene cura.

Topic, quien el pasado fin de semana ganó el certamen en su país natal, padece de la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides y le ha provocado pérdida de cabello.

“Tengo una condición que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una condición autoinmune que no tiene mejoría, es por el resto de tu vida, no tiene cura”, contó en una entrevista.

Mara Topic padece de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides y le ha provocado pérdida de cabello. ( Facebook )

“Tu sistema inmunológico constantemente te está atacando. Hay personas que se ve de diferentes maneras, hay personas que no se pueden levantar de la cama, otras tiene altos niveles de estrés y no pueden hacer actividades físicas, otras tienen la piel super seca, a mi se me refleja en la perdida de cabello, a otras no”, explicó.

Asimismo, confesó que empezó a ponerse pelucas por recomendación de su doctora.

“Es progresiva, pero estamos tratando de mejorar. Por eso mi doctora me dijo ‘Mara, por qué no usas peluca, para que el poco pelo que estamos recuperando no se te dañe’”, afirmó.