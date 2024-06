Siguen los comentarios respecto a que el Canal 4, o por lo menos algunos de sus ejecutivos, no quiere a ciertas candidatas pues no se ven tan frescas y divinas como hace algunos años, pero habrá que ver pues una de ellas es tremenda candidata.

Hasta ahora las que ha enviado el canal al Miss Universe han quedado bien, independientemente de los últimos acontecimientos del certamen.

Me pregunto para qué quieren ganar si no van a tener ni apartamento en Nueva York, los viajes son más en bicicletas que en aviones, el glamur de grandes eventos y participación en eventos importantes cada día son menos y hasta la ropa que usan la deben llevar; ya eso de intercambio de ropa, o regalos y hasta maquillaje no es lo mismo.

Aunque habían dicho que Miss Universe desarrollaría una línea de cosméticos y una línea de ropa, que sepamos eso ni fu ni fa. No es lo mismo

¡Ah! esto no es como “La casa de los famosos” que Carlos Alberto le enviaba a Maripily los trajes... no, no no. Aquí, o consigue alguien que lo haga y le paguen o usará la ropa que tenga. No es lo mismo.

El glamur de viajar en primera lo tiene, pero no viaja tanto y la actual Miss USA dijo que ella se quedaba más en casa de su novio que en el apartamento de Miss Universe. Hello, antes eso ni se decía. Ahora, who cares? No es lo mismo.

¡Ah!… ¿que la chica gana tanta fama? Ajá, eso depende si ella trabaja para eso pues hay algunas que ganaron y están en sus países sin son ni ton, pero hay otras -como la chica de Sudáfrica Demi Leigh Nel Peters- que conoció a un futbolista millonario, se casó con él y ahora se dedican a predicar. Las bodas, una en Estados Unidos y otra en su país natal, fueron de cuentos de hadas. Ahora predica y ayuda a fundaciones sin fines de lucro. Ahora para ella Miss Universe no es lo mismo.

Sheynnis Palacios, la actual Miss Universe, ni ha podido celebrar con su pueblo su triunfo debido a que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no le permitió la entrada a su país y a la manejadora de la franquicia tampoco. Hasta metió en la cárcel al esposo de ésta, quien ahora trabaja con Miss Universe desde México. Increíble

Pero total, si los Ortega han metido a la cárcel a políticos que están en su contra, a periodistas, a monjas y curas. ¿Qué se podía esperar? Así que ella celebró, pero en el exilio. Ahora si de verdad viene a la coronación de la nueva reina de Puerto Rico veremos qué dirá. Hello, gracias.

Bizcochos time

Parece que este fin de semana se acabarán los bizcochos en San Juan, pues hay muchos cumpleaños de geminianos.

Además de las dos fiestas de Maripily, quien trae a parte de su grupeche de Miami, el divino Obed Martínez -uno de los ejecutivos de espectáculos más exitosos- celebrará su cumple en el Hotel San Juan, mientras que el de Pili será en el Marriot y en la Concha.

En el de Obed veremos a mucha gente del jet set, con los cuales trabaja. Así que desde Venezuela y Miami llegarán los invitados. Hello, gracias... sencillo el nene.

Los de Turismo no se pueden quejar, pues se quedan en los hoteles, gastan y las redes se llenan de las fotos de la fiesta y promueven a Puerto Rico. Negocio redondo.

¡Muy bien!

No duraban

Varios fueron los anunciantes del desastre por las redes, cuando insinuaron que Deddie Romero no duraría un año con su esposo Richard. Señores, cumplen un año y siguen para más y los desastrosos se quedaron esperando hasta con apuestas. This is Puerto Rico. Felicidades a Deddie y a Richard. Yes.