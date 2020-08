Ser coronada se dio bajo circunstancias que no hubiera imaginado, pero esto no le resta emoción a ver cumplida su meta.

Meisshialette Ortiz Quiñones, quien fuera primera finalista del certamen Miss Puerto Rico Petite 2019, es la nueva reina luego de que la organización decidiera posponer la competencia final para el primer trimestre del año 2021 como resultado de la crisis de salud por el coronavirus.

“Entiendo que es una decisión bien inteligente de parte de la organización, tanto para nosotros que estamos aquí trabajando, como para las candidatas, para que también puedan disfrutar de las actividades del certamen, y que cuenten con las mismas oportunidades de prepararse bien, ya que la situación actual de salud no permitía que se diera una coronación presencial”, resaltó la beldad boricua.

“Me siento bien feliz”, dijo sobre tomar el reinado en julio tras la culminación de la etapa de Nashaly Zoé Muñiz Molinero, Miss Puerto Rico Petite 2019. “Cuando la organización me da esa oportunidad, para mí fue como un sueño cumplido, una bendición, te lo digo y sonrío, porque yo no puedo sentirme en desventaja porque fui la primera finalista y por la situación actual de la pandemia fue que me coronaron”, afirmó convencida Meisshialette, quien mide 5 pies y 4 pulgadas de estatura.

“Me siento bien contenta y feliz porque en ese momento que yo me preparé para lograr esa corona (2019) estuve satisfecha con el trabajo realizado, y ver que dio frutos, para mí fue algo grande”, sostuvo haciendo referencia a cuando compitió por Bayamón. “Inclusive, esto es un nuevo año. Es un logro también para la nueva organización. Ellos están estrenando este certamen, así que ellos pudieron seleccionar a cualquier otra persona para ser Miss Puerto Rico Petite 2020, pero que decidieran seleccionarme para mí fue algo grande porque realmente reconocieron el trabajo que yo hice en ese momento”.

Los compromisos se darán conforme lo permitan las medidas cautelares por la pandemia.

“Con la tecnología, se pueden planificar proyectos de manera virtual, pero también tenemos en calendario actividades presenciales con las chicas que queremos llevar a cabo. Estamos viviendo el día a día”, dijo la soberana de 21 años.

“Como reina, tengo planes de hacer proyectos sociales, así que más adelante sabrán un poquito porque siento que quiero dejar un legado, además de tener una corona, quiero dejar ese granito de arena y aportar a mi país en esta situación. Soy una persona bien humanitaria. Me gusta ayudar al prójimo”, resaltó, y compartió que en septiembre comenzará de manera presencial su maestría en antropología forense en Boston State University.

“Va a ser un reto. Obviamente, estamos planificando para cumplir con mis actividades aquí en Puerto Rico”, aclaró. “Culminar mi maestría y poder trabajar en el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) en el laboratorio de antropólogos forenses es mi gran meta”, confesó con entusiasmo la egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, quien cuenta con un bachillerato en antropología con área de énfasis en arqueología.

“En Puerto Rico actualmente no hay antropólogo forense”, dijo sobre la profesión que se dedica a la identificación de la causa de muerte mediante los restos óseos. “El único que había era mi mentor, y quisiera dar ese granito de arena en mi país y aportar como especialista”.