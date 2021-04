La joven Yannina Ruiz Rosa, elegida el pasado sábado como Miss Puerto Rico Petite 2021, se presenta con una actitud optimista, soñadora, y desde esa personalidad buscará inspirar a otras personas a realizar sus respectivas metas. Tiene dos herramientas para encaminar la que será su labor social durante su reinado: difundir ampliamente en las redes sociales y medios de comunicación el mensaje que resumen bajo la etiqueta #todoslossueñossonimportantes, y promover la danza terapia para la buena salud física y mental.

“Quiero usar la danza terapia para ayudar a las personas, no solo físicamente, sino en su salud. A moverse, expresarse, porque en estos últimos años todos hemos estado pasando por situaciones muy difíciles y sería bueno crear este espacio para que se sientan libres”, dijo. “Estoy contenta de que, siendo candidata, pude conocer que las redes sociales nos ayudaron a llevar un mensaje, a educarnos y a educar a los demás. Así que sé que por medio de las redes sociales, prensa y comunicación puedo llevar un mensaje de motivación. Estar en pandemia no me limita a cumplir mis sueños y mis responsabilidades como reina. Estoy contenta y motivada para seguir trabajando por este sueño”, abundó.

Natural de Bayamón, la nueva reina de belleza, de 22 años, completó un bachillerato en ciencias/terapia atlética en el Recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico, además de ser maestra de ballet y voluntaria en el Centro Buen Pastor. Tras el triunfo en el certamen, pospondrá sus estudios de doctorado en quiropráctica en la universidad en Parker University, en Dallas, Texas.

“Antes de ser nombrada como reina, los había pospuesto para prepararme económicamente para costear mis estudios, así que ya estaba lista. Si ganaba, me dedicaba por completo a mi preparación, y si no ganaba, me preparaba económicamente para irme a estudiar”, comentó.

Yannina Ruiz Rosa, Miss Puerto Rico Petite 2021, tiene 22 años.

Ruiz Rosa entró al concurso de la belleza petite para afianzar la confianza en sí misma. “El saber que la plataforma de Miss Puerto Rico Petite me ofrecía un espacio donde podía conocerme, aceptarme tal y como soy, aprender de mí y utilizar esa confianza que ganaría para servir a mis pacientes y a mi Puerto Rico, esa fue mi motivación mayor”.

En la etapa final del certamen, resultaron como cuarta finalista, Miss Vega Baja Petite (Gianelys Miranda); tercera finalista, Miss San Juan Petite (Nashalie Trinidad); segunda finalista, Miss Guaynabo Petite (Andrea Casanova), y primera finalista, Miss Mayagüez (Andrea Martell).

La representante del pueblo de chicharrón se sintió cómoda con su respuesta a la pregunta final sobre cómo ayudaría a combatir el acoso o bullying de ser coronada, a lo que ella respondió que sus recursos serían la educación con valores y el ofrecimiento de diversos talleres de orientación.

Ruiz Rosa apuesta, igualmente, a la educación con valores como una acción contra la violencia de género. No descarta la educación con perspectiva de género.

“Es bien importante una educación basada en valores que promuevan el respeto, la tolerancia y la aceptación a la diversidad. Que todos tengamos la posibilidad de lograr nuestros sueños y no tengamos que juzgar a nadie, porque todos tenemos un espacio para crecer y un camino para llegar. Si la educación con perspectiva de género crea ese espacio, estoy de acuerdo que se traiga y así ayudar a disminuir la incidencia en la violencia de género en Puerto Rico”, puntualizó.