El certamen Miss Puerto Rico Petite busca la nueva soberana de la belleza en su edición 2023. El evento, que lleva más de 42 años celebrando a la mujer petite en Puerto Rico, busca chicas con el potencial de representar a la isla en el certamen internacional.

En las pasadas dos ediciones de Miss Petite International, Puerto Rico ha logrado alcanzar las más altas posiciones, con la corona de Yannina Ruiz en 2021, y el puesto de Virreina con Amanda Ramos, en la pasada edición. Ahora, Amanda Ramos apunta a otros rumbos en su carrera, por lo que da por culminado su reinado para adentrarse en nuevos retos.

“Agradezco inmensamente la oportunidad que Tiara Media Inc. me brindó a través del evento Miss Puerto Rico Petite. Me quedo con las inolvidables experiencias personales y profesionales adquiridas durante el proceso de preparación. Para mí es un orgullo haber pertenecido a esta gran empresa y haber representado a Puerto Rico en el certamen internacional, en el cual logramos posicionarnos con éxito”, dijo Ramos mediante comunicado de prensa.

Carlos Montaner, presidente de Miss Puerto Rico Petite, dijo: “Este certamen fue creado con el propósito de brindarle la mejor experiencia a las chicas de 5′6″ o menos en Puerto Rico y nos sentimos sumamente honrados de poder seguir trabajando para que nuestras candidatas y reinas reciban las mejores herramientas y el conocimiento necesario para poder tener éxito en el mundo de la belleza y el entretenimiento. Este año sin duda alguna será una experiencia inolvidable para cada una de las chicas que participen”.

A más de 42 años de fundación, Miss Puerto Rico Petite sigue cumpliendo con su propósito de que todas las chicas en esta categoría tengan una verdadera oportunidad de ganar un certamen nacional y representar a Puerto Rico con todas las herramientas, no solo para brillar, sino también para ganar.

Para inscripciones o más información puede llamar o escribir un mensaje al 787-344-1950 o al 787-669-1524.