Ver el documental “Mucho, mucho amor” sobre la vida del legendario astrólogo Walter Mercado (1932-2019) llamó la atención de la reina puertorriqueña Estefanía Soto, no solo por lo “fabuloso” que era a nivel físico, sino por su arrojo al defender un estilo distinto.

Esa reacción de asombro y admiración que despertó la producción de Netflix es la que Miss Universe Puerto Rico desea provocar una vez aparezca en la tarima del concurso internacional con el traje típico que le confeccionó Joshuan Aponte en tributo al famoso vaticinador.

Creo que parte de la idea era, precisamente, traer un poco esa memoria colectiva de quienes lo conocen, pero despertar el interés de una generación joven que está siendo muy activa en las cuestiones sociales y tienen un compromiso genuino con lo que es la aceptación y la libertad de cada ser humano. Así que si no lo conocían, espero que sientan esa intriga de saber quién era y de unirse a ese mensaje unificador que llevaba Walter”, expuso la joven graduada de maestría en Mediación Intercultural de la Universidad de Lovaina en Bélgica.

“Me encanta lo fabuloso que él era, ese rostro andrógino. Ese permiso que se dio de ser quien era en un momento en donde en la sociedad, pues todavía había muchos tabús y no se permitía ser libre y se expuso en un momento en donde, de hecho, fue en muchas ocasiones objeto de burla, y fue una figura para mí muy valiente”, sostuvo.

El traje típico presentado ayer en el Teatro Tapia consta de una pieza en colores violeta y dorado, los cuales representan misterio, espiritualidad, sabiduría y nobleza, así como luz, creatividad, abundancia, riqueza y poder. Las llamativas mangas evocan la suntuosidad del estilo único de Mercado, mientras una amplia abertura en la falda resalta las piernas estilizadas de la beldad.

Esta pieza se complementa con una capa en la que se destaca la frase que popularizó el astrólogo: “Mucho, mucho amor”. Para ésta, se utilizaron cerca de 86,400 cristales austriacos colocados a mano.

La corona elaborada en orfebrería dorada y piedras representa los 12 signos zodiacales y los astros. Incluye, además, 78 piezas separadas, una por cada pueblo de la Isla, más seis lunas cuarto menguante que representan la búsqueda de la sexta corona de Miss Universe para la Isla.

Contó la candidata que su idea de honrar el legado de Mercado fue bien recibida de inmediato por la organización local del concurso. Al primero que se lo comunicó fue al asesor de imagen Clark Ivor.

“(Le dije) creo que sería una inspiración magnífica para el traje típico, algo diferente y sobre todo algo universal. Yo creo que parte de lo que me llamaba también la atención de poder llevarlo a traje típico era que (Mercado) trascendía lo que es la identidad y la cultura puertorriqueña. Es un mensaje, literalmente, universal y voy para el universo, así que fue genial, y ellos lo abrazaron”, compartió.

Clark Ivor y Denise Quiñones acompañarán a la reina al certamen internacional en Florida. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Denise Quiñones, directora de Miss Universe Puerto Rico, dijo, haber quedado igualmente impresionada con el documental sobre el astrólogo, por lo que le pareció acertado hacerle el reconocimiento.

“Desde que me lo dijo me pareció genial, sentía que era un concepto un poco diferente y lo más que me gustó fue que yo también había terminado de ver el documental de Walter y me había quedado con ese mismo sentimiento de orgullo por la figura que él representó para Puerto Rico y a nivel mundial para tantas personas, y todo su mensaje de amor, de unión, de aceptación”, destacó la actriz, cantante y exreina de belleza internacional.

La pandemia la retó

No haber tenido la oportunidad de un reinado ordinario, sino extraordinario ante las limitaciones que ha acarreado la pandemia del COVID-19, llevó a Estefanía Soto a descubrir nuevas maneras de acercarse a sus coterráneos y a prepararse a distancia.

“Me siento bien orgullosa porque creo que pasé el reto de reinventarme y de demostrar que somos capaces de seguir haciendo lo que nos apasiona, incluso en momentos de crisis; que sólo vale enfocarse y encontrar la creatividad, que es necesaria para reinventarse”, afirmó.

El certamen Miss Universe se llevará a cabo el domingo, 16 de mayo, desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida.

A nivel físico, Soto está ultimando los detalles en cuanto al estilo de maquillaje y peinado que complementará el vestido final, cuyo diseñador ya está seleccionado. En el plano emocional e intelectual, está lista para proyectarse como “una mujer de paso firme, libre, fresca y orgullosa de lo que es”.

Agregó, “que sea una imagen que inspire a cada ser humano, no solo a las mujeres, a cada ser humano a buscar sus propios ‘yos’, y como dice Walter, seguir ese abrazo de la identidad y de lo que somos”.