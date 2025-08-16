Kseniya (Ksenia) Alexandrova, modelo que representó a Rusia en Miss Universo 2017 y primera finalista en Miss Russia 2017, falleció el 12 de agosto de 2025 tras no superar las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en julio en la región de Tver, según han informado diferentes medios rusos. Su muerte fue confirmada por su agencia de modelos y por cuentas oficiales vinculadas al certamen.

El accidenteocurrió en una carretera de la región de Tver cuando un alce salió a la calzada y atravesó el parabrisas del vehículo en el que Alexandrova viajaba como pasajera. Varios medios rusos informan que el impacto le provocó una grave lesión craneoencefálica; fue trasladada a Moscú y permaneció en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky durante varias semanas antes de que los médicosconfirmaran su fallecimiento el 12 de agosto.

La noticia fue publicada primero por su agencia de representación, Modus Vivendis (ModusVivendiS), que en redes sociales expresó su pesar y ofreció condolencias a la familia y allegados. La organización Miss Universo también difundió un mensaje donde lamentó la pérdida y destacó el legado de Alexandrova en la comunidad del concurso.

¿Quién era y cómo pasó?

Kseniya (también escrita Ksenia) Alexandrova, nacida en Moscú en 1994, fue primera finalista en Miss Russia 2017 y luego representó a su país en Miss Universe 2017. Además de su carrera en el modelaje, trabajó en televisión y se había formado en Psicología.

En julio de este año, el vehículo en el que viajaba Kseniya Alexandrova sufrió un accidente en la región de Tver, Rusia, cuando un alce salió a la calzada e impactó contra el parabrisas. El animal penetró en el interior del automóvil, lo que provocó heridas graves a la modelo, que se encontraba en el asiento del acompañante.

Tras el accidente,fue trasladada a Moscú y hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky, donde permaneció bajo tratamiento hasta su fallecimiento, confirmado el 12 de agosto de 2025 por su agencia de representación y medios rusos.

Esto han dicho hasta el momento

Las condolencias llegaron desde distintos frentes: su agencia publicó un comunicado en redes sociales expresando dolor por la pérdida; la cuenta oficial de Miss Universo compartió un mensaje de pesar por la partida de la exreina rusa.

Alexandrova había empezado en el modelaje siendo muy joven y trabajó con la agencia Modus Vivendis. Su paso por Miss Russia 2017 —donde obtuvo la condición de primera finalista— le permitió representar a Rusia en Miss Universe 2017.

Posteriormente combinó su actividad pública con estudios:se formó en finanzas y después obtuvo una licenciatura en Psicología. En 2025 se reportó que contrajo matrimonio a principios de año.