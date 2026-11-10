Las 121 candidatas de Miss Universe 2026 comenzarán a llegar a Puerto Rico entre el 7 y el 10 de noviembre para participar en la 75.ª edición del certamen internacional. Como parte de su recibimiento, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) coordinó una experiencia especial en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, con elementos de la cultura y las tradiciones de la Isla.

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, informó que la estación de bienvenida estará ubicada en el Terminal C del aeropuerto, frente a la salida de Plaza Aerostar. Allí, Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, recibirá a gran parte de las delegadas, quienes también tendrán la oportunidad de compartir con los medios de comunicación y creadores de contenido.

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Como recuerdo de su visita, cada candidata recibirá una pieza de orfebrería en forma de flor de maga, diseñada por el puertorriqueño Fabián De la Fuente. La creación está inspirada en la flor emblemática de Puerto Rico y busca representar la identidad, belleza y hospitalidad de la Isla.

El regalo que recibirán las candidatas. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Queremos que, desde el primer momento en que pisen suelo puertorriqueño, las candidatas se sientan bienvenidas y comiencen a descubrir todo lo que hace de Puerto Rico un destino extraordinario”, expresó Robles Cancel. Añadió que la actividad permitirá destacar la cultura local y el talento de artistas y creativos puertorriqueños.

El recibimiento también incluirá una estación de belleza (Beauty Glam Station), donde las delegadas podrán retocarse el maquillaje y el peinado, además de una activación dedicada a la piña colada, bebida emblemática del país.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Aerostar Airport Holdings, operador del aeropuerto, y del personal de la Oficina de Información Turística de la CTPR, que acompañará a las candidatas durante su llegada.

La llegada de las participantes dará paso a las actividades oficiales de la 75.ª edición de Miss Universe, cuya competencia final se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Audiciones para niñas

Como parte de las actividades relacionadas con el certamen, este sábado, 7 de noviembre, se realizará un casting nacional para seleccionar a 60 niñas puertorriqueñas de entre 7 y 9 años que participarán en una experiencia especial durante la edición número 75 de Miss Universe.

Las audiciones se llevarán a cabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Centro Cultural Yolanda Guerrero, en Guaynabo. El jurado estará integrado por cinco exrepresentantes de Puerto Rico en Miss Universe: Carmen Batiz Vergara (1983), Laurie Tamara Simpson Rivera (1987), Uma Blasini (2007), Ashley Ann Cariño Barreto (2022) y Karla Inelisse Guilfú Acevedo (2023).