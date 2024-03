Una vergüenza, una falta de respeto y discrimen a conciencia.

Así describieron expertos en certámenes de belleza la más reciente polémica que enfrenta Miss Universe luego de que se filtrara un video de una reunión donde los codueños de la organización, Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha Cantú, revelaron su nueva estrategia en la que todo tipo de mujeres, sin importar su edad, identidad de género, estatus civil y/o peso podían competir en el concurso, pero no tendrían la posibilidad de ganar.

“Así que vamos a basarnos en la inclusión social y ellas van a pensar: ‘soy parte de la organización’. A todas las mujeres les vamos a decir: ‘ahora eres nuestra compañera mujer’ ”, expresó Jakrajutatip, quien es una mujer de identidad transgénero, en una junta que sostuvo en octubre de 2023, con su socio y otros ejecutivos como la directora de Miss Universo México, Cynthia de la Vega, y Salvador Ortiz, entre otros miembros de la directiva.

Para el relacionista profesional Julio Núñez, la divulgación del video -que se expuso en el programa de farándula “De primera mano”- expuso una sospecha que se conocía y se dialogaba de manera extraoficial entre personas vinculadas a los certámenes de belleza: que la corona de la franquicia internacional es una “eminentemente comercial y que hay intereses externos que deciden quién va a ganar”.

“Hay infinidad de ejemplos de que no siempre gana la mejor, sino la que puede propiciarle más dinero a la organización en un concurso cuyo imaginario ha sido, desde los años 50, buscar una ‘barbie’, una mujer blanca, rubia y de ojos azules, un prototipo de reina que con el paso del tiempo abrió las posibilidades para ver a reinas asiáticas y reinas negras, pero que fueran ‘barbies’ también. Eso era lo que se buscaba. Pero eso ha cambiado y ha caído en las peores manos, en gente que está por sólo explotar mujeres, porque ellos mismos dijeron que las iban a utilizar para vender la línea de productos Miss Universe”, expresó el comunicador que, en su trayectoria, llegó a trabajar con varias franquicias de certámenes a nivel local.

Núñez también criticó la integración de Rocha Cantú en la administración de la empresa, particularmente destacando el pasado turbio que el empresario mexicano carga tras la tragedia del Casino Royale, un establecimiento en Monterrey, Nuevo León, que fue incendiado por presuntos criminales en octubre de 2011 y provocó la muerte de 52 personas, entre su mayoría mujeres. De acuerdo con reportes de prensa, el ataque al local, entonces propiedad de Rocha Cantú, se debió a que éste se negó a pagar una extorsión.

“Miss Universe cayó en las peores manos, cayó en unas manos insensibles. Yo creo que Raúl Rocha Cantú tampoco es una persona que tenga las manos muy limpias, creo que es un mafioso y entiendo que las mexicanas van a estar en las últimas cinco de calle, y no me extraña que tengamos de ahora en adelante Miss Universe tailandesas y mexicanas”, opinó.

Por consiguiente, el comunicador sostuvo que tanto Jakrajutatip y Rocha Cantú, “no deberían estar cerca del concurso” ni dar la cara por la institución tras el escándalo.

“Desde que la empresaria tailandesa tomó el control de la empresa, ella se ha convertido en una celebridad, buscando cámara y pauta constantemente, ya eso deja de ser serio. Esa gente tiene que estar fuera y si quisieran limpiar de verdad, ni la mexicana ni la tailadensa deberían de ganar en los próximos 10 años, porque con ellos, no es ser bueno, es querer aparentar que son buenos”, expresó.

“Miss Universe murió”

Héctor Joaquín Colón, periodista y experto en certámenes de belleza, recalcó que Miss Universe tuvo un cambio de imagen a lo peor tras Paula Shugart retirarse como presidenta de la franquicia internacional en noviembre del año pasado, luego de 23 años de trayectoria y dejar el organismo en manos de Jakrajutatip y Rocha Cantú.

“Estos dos seres humanos lo que han traído desde que tomaron las riendas ha sido pura desgracia. Ya la magia, que yo la viví hace 20 años ahí metido, se ha perdido. Yo no le veo sentido a lo que está sucediendo en Miss Universe”, expuso.

El comunicador manifestó que los recientes cambios de participación, que se establecieron en su mayoría bajo el mandato de Shugart, se hicieron con la mejor intención ante el reclamo de varios sectores en tener oportunidad para competir por la corona universal. No obstante, la integración de Jakrajutatip y la venta del 50% de las acciones del organismo a Rocha Cantú hace dos meses provocó un daño dramático a la reputación de la marca.

“Miss Universe murió. ¿Por qué? Miss Universe está a cuesta de una mujer transgénero que no le hace verdadero sentido ni le hace respeto a una mujer transgénero en el mundo, y que tiene sus problemas de bancarrota, polémicas con sus negocios y controversias legales. Ya eso le crea un aura de fracaso a Miss Universe. Y tener al señor Raúl Rocha Cantú, que lo primero que hizo fue poner a macharranes al frente de todos los departamentos de la nueva organización, es una falta de respeto”, destacó.

“Te lo digo sin que me quede nada por dentro, Miss Universe ha entrado en la era de la prostitución fina. Miss Universe ha entrado en la era de que aquí tengo el producto más importante, que es una mujer, mira a ver cómo te lo meto por los ojos. Yo le diría a las candidatas o las mujeres que quieren ser Miss Universe que no vayan, yo no me sentiría segura si yo fuera una candidata”, apuntaló.

Similar a Núñez, Colón exhortó que, para rescatar la reputación de Miss Universe como entidad y referente de importancia, tienen que vender el organismo a “alguien que tenga la mentalidad abierta, firme para los negocios, pero que los negocios no sean la razón principal” de existir. Incluso, indicó que una propietaria adecuada para tomar el control de la franquicia podría ser Olivia Quido, dueña de la empresa O Skin Med Spa y directora de la línea de belleza de Miss Universe, quien ha dado la cara por la institución tras la coronación de la nicaragüense Sheynnis Palacios.

“Si me preguntas ahora por Miss Universe, yo te diría que no me interesa y me importa un bledo lo que pase, porque Miss Universe ha perdido su norte, ha perdido su propósito como el certamen más importante del mundo”, agregó.

Por otro lado, Colón sostuvo que tanto Miss Universe como otros certámenes de belleza necesitan fortalecer sus plataformas y gestas de impacto social para captar la atención del público y mantener su relevancia en la sociedad. “Para ser alguien en la vida, en este caso una mujer influyente, no necesitas competir; tienes un teléfono y te conviertes en ‘tiktoker’ a los 14 años. Ya no necesitas Miss Universe, ni Miss Mundo, ni Miss Supranational. Ya la gente no le interesa lo que hace una reina de belleza, y te lo dice una persona que vivía de los certámenes”, dijo.

“Ellos están discriminando a conciencia”

Libni García Pabellón, entrenadora de reinas de belleza por más de 15 años en Puerto Rico y Estados Unidos, expresó que la polémica entre Jakrajutatip y Rocha Cantú revela “un secreto a voces” de la industria de los concursos de belleza que se discute por años.

“Cuando tienes una organización donde tú corres un negocio, los directores y coordinadores, aunque quieren presentar una imagen inclusiva, a la hora de la verdad no se atreven tomar la decisión de tener una ganadora diferente por temor a perder, ya sea auspiciadores o la imagen clásica que han mantenido por tantos años”, expresó la también exreina de belleza, quien participó en el certamen de Miss Mundo en 2009.

García Pabellón también es de la idea que los dueños deberían retirarse tras el escándalo y que la institución todavía tiene oportunidad para atajar esta controversia al fomentar distintas categorías dentro de su organización para permitir que las concursantes puedan competir bajo parámetros similares y, por consiguiente, coronar reinas bajo un sistema más equitativo.

“A pesar de abrazar tantos cambios para no verse discriminatorios, ellos están discriminando a conciencia, aunque es algo que no hablen públicamente. Será muy interesante ver lo que suceda al final de la competencia de este año luego de que se filtró esta información. Ellos tienen la oportunidad de contrarrestar el problema de relaciones públicas que tienen ahora mismo. Pero va a ser agridulce lo que se va a dar en ese proceso o, incluso, cuando se elija a la ganadora”, sostuvo.

“Es triste que traten de engañar al público y a las candidatas, pero esto es algo que no se ve desde ahora. Participé en certámenes en la Isla a nivel nacional donde mi estatura era un problema. Yo mido 5 pies con 4 pulgadas, yo sabía que no iba a haber oportunidad que una delegada de mi estatura se alzara con una corona. Y esto ha pasado en casos donde no solo afecta la estatura, sino que las posibilidades de ganar se afectan con la edad, la identidad de género y el peso”, agregó.

Además, la “coach” de reinas exhortó al organismo a realizar una campaña agresiva para recordar al público sobre el colectivo imaginario de las reinas de belleza en la historia.

“Las reinas han sido clave como ‘role models’ para distintas jóvenes y mujeres que, aunque no tuvieran la oportunidad de participar, saben que tienen una imagen en la que pueden descansar, hasta cierto punto, de lo que es la representación de su país”, aseguró.

Buena respuesta de Yizette Cifredo

A días de explotar la controversia por las expresiones captadas en el video, Yizette Cifredo, directora ejecutiva de Miss Universe Puerto Rico expuso la posición de la organización local en declaraciones escritas en las que reiteró que la franquicia “mantiene sus valores y principios intactos”.

“Nuestro compromiso de ampliar las oportunidades y maximizar el potencial de cada delegada a través de herramientas útiles es inquebrantable. Nosotros valoramos, celebramos y respetamos la dignidad de todas las mujeres y continuaremos en esa dirección. Respetamos y promovemos genuinamente la igualdad para todas las delegadas”, manifestó y añadió que, “nos toca a nosotros, como franquicia, asegurarnos que nuestra embajadora tenga la misma igualdad de oportunidades en dondequiera que nos represente”.

Los expertos consultados por Primera Hora manifestaron que a diferencia de la Organización de Miss Universe, que no ha encarado acertivamente la situación, Cifredo logró “garantizar su quiosco” eficientemente y demostrar la integridad de la franquicia local.

“Ella es bien íntegra, sabe lo que está bregando, sabe que esto es un negocio. Yo creo que ella es una persona bien honesta y que ella no va a manchar su reputación, porque ella va a seguir viviendo aquí por el resto de sus días. Pero esto es un tostón y ella contestó lo que tenía que contestar”, expresó Nuñez a Primera Hora.

Mientras tanto, Colón expuso que la respuesta de Cifredo, “demostró la integridad y honestidad que ha destacado a la actual directora de MUPR”.

“Puede pasar lo que puede pasar allá, y los valores de lo que ella va a inculcar y exigir dentro del certamen local, te aseguro que eso no es negociable, ni para ella ni para Wapa ni para nadie”, acotó.

“Conociendo su trabajo filantrópico, su trabajo de ayudar a los demás y de su verticalidad como mujer y como figura, estoy seguro que esos valores van a estar intactos y seguirán intactos siempre y cuando ella esté al mando”, reiteró.

García, por su parte, aseguró que Cifredo se expresó “en el momento correcto” y logró quitar las preocupaciones que pudieran tener las futuras candidatas que aspiran este año por el título. “Para el bien de los auspiciadores, es importante mantener una información clara y una imagen transparente, pero este escándalo no deja de ponerlos a todos en una posición bastante difícil, porque tienes todos los ojos mirándote”, expresó.