Sonriente, dulce, alegre, y con ese calor humano que distingue a los hermanos del Caribe, se muestra Miss World 2019, Toni-Ann Singh, quien a pesar que de niña partió con su familia para Estados Unidos se ha mantenido visitando Jamaica, la tierra que le vio nacer.

Desde su llegada a suelo boricua el pasado jueves, asegura que en Puerto Rico se siente “como en casa”, pues a pesar de que son idiomas diferentes los que se hablan en las dos islas del Caribe, les encuentra similitud en su belleza, la comida, la música, la brisa, el sonido, el cariño e, incluso, la risa de la gente le suena familiar.

PUBLICIDAD

“Me siento como en casa porque este país es bello y lo amo como si fuera el mío. Es mi primera vez aquí, pero siento que he estado aquí desde siempre”, dijo la reina de 25 años, cuya vida antes de ser coronada como Miss World dice que era muy parecida a la que vive en la actualidad, en la que lavar los platos, limpiar y hacer las cosas que normalmente uno hace en la casa forman parte de su día a día.

No obstante, ha aprovechado su labor como parte del proyecto Belleza con Propósito, que es el motor principal que impulsa el certamen internacional que cumple su 70 aniversario, para aportar en favor no solo de su comunidad, sino de otras en el mundo.

“He estado mucho tiempo en mi comunidad porque vengo de un lugar que estaba en desarrollo y desatendido, y pensaba que, si tenía la oportunidad de aportar, debía hacerlo. Como reina, mis días son similares porque luego de ganar, aún lavo, limpio, todavía hago lo que mi mamá me dice, pero estoy feliz de decir que todavía tengo la oportunidad de ayudar a mi comunidad, pero a una mayor escala. Como parte de Belleza con Propósito he podido pisar países que nunca había visitado en los que he tenido una oportunidad y la experiencia ha sido increíble”, dijo la joven jamaiquina.

Su reinado como Miss World comenzó en diciembre de 2019, y se ha visto marcado por la pandemia. Sien embargo, ha continuado con su misión comunitaria, además de estrechar los lazos familiares durante el confinamiento. “Fue una buena experiencia para fortalecer la relación con mi mamá. Siento que muchas personas no tienen esa oportunidad de compartir con sus madres y la pandemia nos dio ese espacio para conectar de una forma especial con nuestras familias”, añadió la joven sicóloga

Luego de 14 meses, Toni pudo volver a ponerse su corona como Miss World en lo que ha sido su primer viaje desde entonces. Acá la recibió la puertorriqueña Stephanie del Valle, Miss World 2016, con quien visitó El Yunque, del que quedó enamorada. Este será uno de los lugares que visitarán las 120 candidatas que estarán en Puerto Rico durante 28 días para la final del certamen el 16 de diciembre de este año en el Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones en San Juan.