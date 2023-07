La puertorriqueña Dalila Zapata desempeñará un rol muy importante como Miss Universal Model Puerto Rico 2023 al representar a su isla en el certamen en Punta Cana, República Dominicana. Competirá por el título Miss Universal Model Look PR Internacional en Agosto.

La reina de belleza “representará un ejemplo de la inclusión de comunidades históricamente excluidas por la sociedad”, se establece mediante comunicado de prensa.

Bajo la dirección del director ejecutivo Juan La Porte, coordinador del Certamen de Miss & Mister Hispanoamérica Int., la franquicia integrará a Dalila en la competencia para el título Miss Universal Model Look PR Internacional, y ella participará en su plan de trabajo y actividades asociadas al certamen durante agosto de 2023 en Punta Cana, República Dominicana, además de actividades culturales e intercambio con otras participantes de países internacionales.

PUBLICIDAD

Por su legado en el ámbito de la moda y trabajo humanitario, colaborará con Miss Hispanoamérica Int./D’Models by Diva PR en múltiples actividades para hacer labor social con diferentes fundaciones de Puerto Rico. La primera actividad fue con la Fundación Misión Con Amor en una campaña de recolección de vestidos de gala para las niñas menos afortunadas, entre otras.

Con el lema “Echa Pa Lante… Tú puedes” y la designación de la “Top Model” puertorriqueña con Síndrome de Down, Dalila Zapata, se convierte en la primera joven con síndrome Down de Puerto Rico en adoptar este título y competir en el concurso en República Dominicana. Los requisitos de participación fueron personalidad, talento, proyección, pasarela, y desenvolvimiento escénico. Así lo anunció La directora ejecutiva Rosa Rivera durante los actos de celebración de la coronación durante abril de 2023.

Acerca del certamen Miss y Mister Hispanoamerica Internacional:

Este año el certamen busca chicas y chicos que estén dispuestos a participar en actividades sociales y culturales, que no solo los resalte a ellos como los embajadores nacionales e Internacionales, sino a Hispanoamérica internacional como marca. Que surja de los delegados de la corona no solo en socializar, sino en desarrollar proyectos de ayuda comunitaria y sin fines de lucro. Que los embajadores nacionales e internacionales resalten su belleza a través de su proyección ante el mundo utilizando su poderosas redes sociales para enseñarle a otros que los sueños se hacen realidad y que portar una corona internacional le da el poder de llevar una voz de empoderamiento no solo en su país, sino a nivel mundial. Tiene la encomienda no solo de resaltar las bellezas de su país, sino también de los países que en su año de reinado pueda visitar. Hispanoamérica Internacional promueve no solamente la belleza de sus embajadores, sino la inteligencia y empoderamiento de ellos con la cultura y recursos naturales a nivel internacional.

Esta es la 18 va edición del certamen Hispanoamérica Internacional y nuestra sede es en Punta Cana, RD. El certamen será desde el 1 al 6 de agosto de 2023. La delegación partirá el 31 de julio de 2023 y regresará al Puerto Panamericano el 7 de agosto de 2023.

Este año, Hispanoamérica Internacional viene rompiendo con las barreras dando la oportunidad a candidatos de diversos géneros, tipos de cuerpos y diversidad funcional a participar en el mismo. Dalila Zapata es la primera candidata con síndrome Down en participar.