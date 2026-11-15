La presentadora y ex reina de belleza Monic Pérez será la animadora oficial y anfitriona de “Runway to the Universe”, el desfile de moda que forma parte de las actividades oficiales de Miss Universe 2026. La Compañía de Turismo de Puerto Rico fue la encargada de confirmar el anuncio sobre el evento que se dará en el marco de la celebración del 75 aniversario del certamen internacional.

El evento moderado por Miss Universe Puerto Rico 2013 se llevará a cabo el próximo martes, 17 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile. Contará con la participación de todas las candidatas internacionales, quienes desfilarán luciendo creaciones de 27 destacados diseñadores de moda, reveló el comunicado de prensa.

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“Runway to the Universe” reunirá en un mismo escenario a las candidatas internacionales y a 27 diseñadores de moda, “convirtiendo la pasarela en una vitrina para la creatividad, la elegancia y el talento de la industria de la moda puertorriqueña”, prosigue la nota de prensa.

“Con su experiencia en el mundo del entretenimiento, la moda y los certámenes de belleza, Monic Pérez tendrá la responsabilidad de conducir una velada que proyectará el talento creativo de Puerto Rico ante una audiencia internacional. Este evento es producido cuenta con curadores que han procurado una selección de vestidos para la ocasión”, dijo la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, mediante declaraciones escritas.

La participación de la exreina de belleza tendrá un significado especial, ya que regresa a la plataforma de Miss Universe desde una nueva faceta, esta vez como anfitriona de uno de los eventos más importantes de la celebración. Durante el certamen en 2013, la puertorriqueña logró clasificarse entre las semifinalistas. Pérez continúa vinculada a la industria del entretenimiento, la moda y la belleza.

El encuentro contará con la participación especial de Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019 y primera finalista del certamen internacional. La beldad estará encargada de la presentación musical de apertura.

El espectáculo forma parte de las actividades oficiales que se celebran en Puerto Rico con motivo del 75 aniversario de Miss Universe, una oportunidad para proyectar internacionalmente la cultura, el talento y la creatividad de la Isla.

Para el evento se integró a la stylist Claudia Madrid y al crítico de modas Julio Núñez, quienes tuvieron a su cargo la curaduría y selección de las piezas de cada diseñador. Asimismo, la modelo profesional Ann Laplace tendrá a cargo el “coaching” del desfile de las candidatas.

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“Runway to the Universe” será libre de costo, mediante invitación. Las personas interesadas en asistir podrán solicitar sus boletos a través de la página oficial www.runwaytotheuniverse.com

La lista de los diseñadores

Gustavo Arango

Stella Nolasco

Luis Antonio

Lisa Cappalli

Carlos Alberto

Marcos Carrazana

Juan Colón

Lisa Thon

David Antonio

Jaer Cabán

Sonia Rivera

Heriberto Vázquez

Lisa Porrata

Carlos Javian

Héctor Molina

Jennifer Crespo

Juan Carlos Collazo

Antuanne

Hernán Nadal

Valdy

José Raúl

Javier Arnaldo

Elier Aubret

Luis López

Ya de Diego

Wilberto Perez

Carlota Alfaro