Bárbara Serrano, la directora de imagen de Miss Mundo de Puerto Rico, se encuentra de luto hoy al revelar que su madre, Nélida Negrón Santana, falleció en la noche del lunes.

La exreina de belleza y experta en finanzas compartió la triste noticia en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de imágenes, así como un conmovedor mensaje, para recordar a su progenitora.

“🤍 Si la vida te hubiera pintado un lienzo distinto, quizá lo hubieras contemplado con más gozo.… pero aún con tus luchas, tus silencios y tus maneras, dejaste huellas profundas en quienes te conocimos. 🌹✨”, expresó la narajiteña. “Hoy me quedo con lo aprendido, con la fortaleza que me enseñaste, y con la certeza de que, aunque no siempre fue fácil, tu historia me marcó y me hizo quien soy. 🤍“.

Serrano aseguró que, de su mamá, supo lo que es la fortaleza, la resiliencia, y saber cómo progresar “aunque el corazón pese”.

“Porque de todo lo que viviste, también yo recogí lecciones que hoy me sostienen. Hoy descansas, y yo abrazo tu memoria con amor y gratitud. 🤍🌿“, manifestó la boricua, quien llegó a visitar a Nélida unas semanas antes de su deceso.

“Siempre estarás en mí, porque sin tí, yo no sería la persona que soy. ❤️ Tu descanso es ahora tu paz. 🙌🌿Siempre vivirás en mi corazón. ❤️"