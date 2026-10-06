Una joven brasileña de 22 años murió luego de ser alcanzada por un rayo mientras se encontraba en el jardín de la casa de su madre, en medio de una lluvia aparentemente ligera.

La víctima fue identificada como Ana Beatriz Araújo Ferreira, conocida por sus familiares como “Aninha”. El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre en el municipio de Almas, en el estado de Tocantins, Brasil, según reportaron People y otros medios que citaron información de familiares y autoridades locales.

Ferreira se encontraba atendiendo a su sobrina y peinándole el cabello durante un almuerzo familiar cuando fue alcanzada por la descarga eléctrica. De acuerdo con los reportes, poco antes había bañado a su hijo de 5 años.

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La joven fue trasladada de emergencia a un hospital de Almas, pero murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el rayo. La Policía local investiga las circunstancias del incidente.

Había sido coronada recientemente

La muerte de Ferreira ocurrió pocos días después de que alcanzara uno de sus recientes logros. La joven había sido coronada Reina del Rodeo durante la ExpoAlmas, una importante feria agrícola y ganadera de la región.

Además de su participación en certámenes y actividades de la comunidad, Ferreira estudiaba fisioterapia en la Universidad Unopar y era madre de un niño de 5 años.

Sus familiares la describieron como una persona cariñosa, alegre y dedicada a quienes la rodeaban.

Su hermano, César Augusto, expresó su dolor tras la muerte de la joven y destacó el impacto que tuvo en su familia. La organización de ExpoAlmas también lamentó su fallecimiento y reconoció la participación de Ferreira en las tradiciones locales.

La tragedia ha generado numerosas muestras de pesar en Almas, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad han recordado a la joven por su personalidad y por el vínculo que mantenía con su familia.