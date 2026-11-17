La modelo Nicole Marie Colón usará su experiencia como delegada en los certámenes para nutrir sus fortalezas dentro de su posición como nueva directora nacional de Miss Universe Puerto Rico. La también presentadora comenzará sus funciones en enero del próximo año, tras el nombramiento de Yizette Cifredo como Ejecutiva Estratégica de la franquicia local.

Dentro de las emociones por el anuncio que se realizó este martes en las instalaciones de Wapa TV, que desde 2018 posee los derechos de la franquicia, Colón repasó sus impresiones sobre cuando Yizette Cifredo, actual directora, le hizo el acercamiento para tomar su lugar.

“Fue un ‘shock’ porque, de contemplarlo quizás como una idea en algún momento de mi vida, a verlo concretado, es diferente. Le pedí dos días para pensarlo, me acuerdo”, reveló en entrevista con Primera Hora. “Me lo dijo un 16 de octubre, un viernes. Le pedí sábado y domingo, y lunes di la respuesta. En esos dos días lo contemplé con familia y amigos que para mí son personas muy importantes, y sabía que si decía que no, me iba a arrepentir”.

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La modelo confesó cuánto le complace seguir relacionada con los certámenes de belleza, ahora desde otra mirada. “Estoy clarísima de que esto es mucha responsabilidad, que involucra tiempo, energía, son muchos factores”, confesó.

31 Fotos Conoce un poco más sobre esta veterana en los concursos de belleza.

Colón, quien cuenta con un bachillerato en relaciones públicas de la Universidad de Sagrado Corazón, participó en Miss Universe Puerto Rico 2015 por el pueblo de Cayey, y en Miss Universe Puerto Rico 2017 por Caguas. Este año compitió en representación de su pueblo natal, Aibonito, con el que llegó al cuadro de finalistas.

“Primero, hay un gran paso para asimilar esto que está sucediendo en mi vida, el hecho de haber sido candidata y ahora directora. Segundo, cuando miro la esquina como candidata siento que era totalmente necesario cerrar ese ciclo de la forma en que lo hice”, dijo haciendo referencia a las declaraciones que compartió hace un tiempo en sus redes sociales, sobre dejar atrás la etapa de los reinados. Colón se alzó con la corona como Miss Grand Puerto Rico 2018, y logró ser tercera finalista en la competencia internacional.

“Yo fui muy verbal y puntual en que no volvía a competir, pero sabía que no me iba a desconectar de los certámenes. Así que yo creo que en la línea del tiempo no pensé que se iba a dar tan rápido, pero lo que me lleva ahora a esta esquina es maravilloso para mí”, sostuvo plena de ilusión. “Y no te voy a negar que me asusta, me encanta sentir maripositas en mi estómago porque siento que es algo que no me deja de importar, y las mismas maripositas que sentía por mi sueño yo sé que las voy a tener por el sueño de otras que vengan”.

Colón elogió la labor de Cifredo desde que asumió las riendas en 2022, y adelantó su compromiso en seguir fortaleciendo la franquicia. “Para mí es muy importante hacer un buen trabajo. El propósito aquí es continuar sumando. Que si tenemos nuestra sexta corona con Jennifer Barreto, que lo está haciendo espectacular, vayamos por la séptima, porque eso es lo que queremos para Puerto Rico”.