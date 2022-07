La recién coronada Miss Puerto Rico Petite, Amanda Patricia Ramos, es una joven muy suelta al hablar. Expone sus argumentos con firmeza, como es su defensa por la salud mental y temas más controvertibles como la defensa del derecho al aborto, con lo que está en total acuerdo.

Natural de Cidra y recién graduada de relaciones públicas y publicidad del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la cidreña se convirtió en la ganadora del título de belleza hace una semana ante otras 15 candidatas. El certamen se realizó en el Centro de Bellas Artes en Humacao.

Durante la competencia, obtuvo el tercer lugar en traje típico y ganó el título de Miss Fotogénica, así como Mejor entrevista con el jurado.

PUBLICIDAD

“Crecí viendo el Petite y siempre aspiré al Petite, así que ahora resulta muy bonito para mí, más allá de que sea una aspiración o un sueño, que sea realidad. Y muchas veces pensamos, ‘quiero hacer esto, quiero hacer otras cosas’, pero cuando es una realidad, es mucho más satisfactoria”, dijo la nueva reina, de 21 años.

Como parte de su intercambio con el jurado, Ramos fue cuestionada sobre la reciente revocación por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos a la protección del derecho al aborto, determinación que rechaza.

“Nosotras como mujeres, a lo largo de los años, hemos obtenido muchas cosas positivas. No considero que sea el momento de quitar esos derechos y esas oportunidades. No estoy de acuerdo en que nos quiten, nos priven y quieran controlar nuestro cuerpo y nuestra toma de decisiones. Por mi parte, considero que cada una puede tomar la decisión que mejor considere. Claramente debemos todas contar con una buena salud mental para que, de igual forma, la decisión sea cual sea la que se tome, no tenga daños a futuro”, expuso.

Igualmente la joven tuvo oportunidad de exponer su preocupación e iniciativa a favor de la salud mental a través de un proyecto propio titulado “Empiezo por mí”, con el cual brinda talleres a niños y otros jóvenes en distintas instituciones alrededor de Puerto Rico. Fue un proyecto que también promueve en una columna que escribe para el diario regional La Cordillera.

La salud mental es uno de los mayores problemas que como sociedad debemos atacar. Gracias a Dios, no he tenido ningún episodio de salud mental que haya atentado contra mi vida, ni nada similar, pero reconozco la importancia del mismo” - Amanda Patricia Ramos, Miss Puerto Rico Petite

Agregó que “la salud mental no debe ser un tabú”, por ello considera importante abordar este tema desde la niñez.

PUBLICIDAD

Sobre si las autoridades médicas y gubernamentales están actuando con la prioridad que merece este aspecto de la salud, fue balanceada en su respuesta.

“Muchas veces tenemos quizás los recursos, pero todo esto va atado con otras cosas que no podemos cambiar, así que considero que es tarea de todos. Es tarea del Gobierno, es tarea de los municipios, es tarea de los ciudadanos. Esto no solamente puede recaer en una persona, por eso nosotros nos enfocamos en que cada uno empiece por ellos mismos”, indicó.

Poder ampliar su proyecto y llevarlo a los medios de comunicación, que parecen ser su norte profesional, será el primer paso que dará en su reinado, además de prepararse para la competencia internacional, Miss Petite International, la cual se llevará a cabo entre el 2 y 9 de octubre en El Salvador. Actualmente ese título lo lleva otra puertorriqueña, Yannina Ruiz.

En tiempos en los que busca alcanzar la equidad en muchas aspectos de la vida, así como la apertura a la diversidad, Ramos aprueba que existan certámenes de belleza exclusivamente para mujeres jóvenes de estatura baja o “petite”, en lugar de agruparlas de forma general, sin ese característica particular.

“Siempre hay oportunidad para todo, hay oportunidad para todo tipo de mujer, y creo de igual forma que debe haber más de una plataforma”, apuntó. “Ya el Miss Universe Puerto Rico y muchos otros certámenes internacionales han abierto esas puertas, pero de igual forma hay certámenes que quieren enfocar en una área y no lo critico, porque considero que mientras más plataformas haya para todos, mejor”.

PUBLICIDAD

Esta chica “tranquila”, hogareña, que gusta de viajar y enseñar a bailar a los niños y niñas, está convencida de que su logro en el concierto tendrá importantes aportaciones en lo personal y profesional.

“Entré siendo candidata y no es la misma Amanda que salió, más allá de haber ganado la corona. Como persona crecí demasiado, confié en mí. Me atreví a dar el paso y tuve resultados, así que en mi vida va ser superpositivo, además de que es una plataforma que planeo aprovechar”, afirmó la miembro de una familia numerosa.

Mientras, las inscripciones para la próxima edición del Miss Puerto Rico Petite, ya comenzaron. Jóvenes interesadas pueden comunicarse al 787-344-1950.