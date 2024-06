La toalteña Gianie Vélez (20) pisa firme en el cumplimiento de sus anhelos, a la vez que fortalece su compromiso de utilizar la exposición y las plataformas que tiene a su alcance para continuar educando sobre el enanismo.

Su triunfo el pasado sábado en el certamen Miss Petite International -consiguiendo ese título consecutivo para Puerto Rico-, además de provocarle un profundo agradecimiento hacia todo el equipo que trabajó de su mano, le permitirá afianzar el mensaje de aceptación e inclusión que promueve a favor de las personas de baja estatura o con enanismo.

“Miss Petite International es una plataforma que le da oportunidad a las nenas petite a que demuestren que son capaces a pesar de la estatura y, precisamente, eso es lo que busco con (el movimiento) Enano gigante. El enanismo es una condición solamente física, que no tiene que ver nada con lo intelectual y quisiera que la comunidad tenga más oportunidades de empleo, que sean vistas como personas valiosas, igual que cada uno que nosotros”, destacó la joven.

Su conexión con la comunidad con enanismo partió de la frustración que tuvo en el pasado, cuando participó en otro certamen de belleza y fue devaluada por su estatura (5′5).

“Me frustraba el hecho de que me describía como una persona capaz de representar a Puerto Rico dignamente, mas por la estatura las personas no me consideraban como tal. Al final sentí que fue un propósito delante de Dios, porque fue allí cuando me identifiqué y me enamoré demasiado con la necesidad de las personas con enanismo, porque, precisamente, es por lo que ellos pasan. Son personas completamente capaces, pero a veces se les dificulta conseguir trabajo, empleo y desarrollarse y desenvolverse en la sociedad, simplemente, por la estatura”, subrayó Vélez, que cada 25 octubre, cuando se observa Día de las Personas de Baja Estatura, procura ofrecer charlas en escuelas o comunidades en torno al enanismo.

He tenido la oportunidad de hablar con varios miembros de la comunidad (con enanismo) y hay muchas cosas con las que hay que trabajar, pero primordialmente hay que empezar con la educación. Muchos de ellos me comentan que cada día que salen tienen que lidar con las burlas constantes de las personas, con la subestimación, y creo que el principal trabajo es educar” - Gianie Vélez, Miss Petite International 2024

La estudiante de periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón ganó el título de belleza en una categoría que agrupaba a 13 concursantes. “La primera reacción fue agradecimiento. Siento que Dios alineó todo para traer ese back to back”, compartió sobre el triunfo de la isla por dos años consecutivos. Fue su coterránea Krystal González, quien también le colaboró en su entrenamiento, la encargada de pasarle la corona, que suma a la local.

Confesó que el año pasado, al conocer el triunfo de Krystal González en el mismo concurso internacional, tuvo sus dudas sobre si debía continuar con su aspiración en el certamen local, pues creyó difícil que un país pudiera ganar consecutivamente.

“Dudé, pero siempre sabía que si iba para el Petite International tenía que representar a Puerto Rico por todo lo alto”, afirmó.

Vélez resaltó el trabajo en equipo como determinante para salir victoriosa, incluyendo la colaboración directa del maquillista Josué Carlos Rodríguez, quien la asistió durante la competencia. “Él fue el que se encargó de que mis salidas fueran impecables”, dijo.

Una reina de belleza es reina cuando toma puestos de liderazgo, cuango asume su título como un ente de cambio, con responsabilidad, y así lo tomo. No quiero que esto quede en algo meramente superficial. Estoy consciente de que Papá Dios, además de alinaear todo para ganar el back to back, también puso en mi corazón esa necesidad de la comunidad con enanismo, así que creo que es justo y necesario que continúe trabajando con mi proyecto social” - Gianie Vélez, también tenedora del título Miss Puerto Rico Petite

La mayor de tres hermanos -”nací luego de que mi mamá perdiera tres embarazos, así que desde pequeña fui considerada un milagrito”- cumplirá sus responsabilidades de reina paralelamente con sus estudios en periodismo y su naciente negocio.

“Soy una empresaria en formación y es de belleza, así que con eso tengo la oportunidad día tras día de ayudar a las mujeres a que se sientan más bellas, pasar con ellas procesos y aportar mi granito de arena en cada una de ellas”, manifestó.

El certamen Miss Puerto Rico Petite tendrá su gala final el sábado 24 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Humacao.