El zar de la belleza, el venezolano Osmel Sousa, ya tiene sus favoritas para ganar este jueves la corona del concurso Miss Universe Puerto Rico 2023.

Tras ver la transmisión de la gala preliminar, emitida ayer domingo, Osmel generalizó que las candidatas son “muy bonitas” y dio a conocer, a través de un vídeo que compartió con sus seguidores en las redes sociales, cuáles son sus tops, siendo estas las participantes de Patillas, Isabela Río Grande, Toa Baja y San Lorenzo. Eso sí, el también llamado “hacedor de reinas”, tuvo algunas críticas sobre la preliminar.

“Creo que se lucieron, aunque no caminaron bonito... una crítica a quien las enseñó a caminar, yo no sé quién fue, profesora o profesor que les indicó la pasarela‚ porque no vi actuación, actuación es salir como la ganadora, como una gran reina y no caminando moviendo las caderas y el pelo”, declaró.

Sobre la pasarela de las misses en traje de baño, dijo: “Demasiados pelos, melenas todas iguales. Hay dos niñas que cuando aparecen, parece que fueran las mismas, la niña de Patillas y la de Río Grande. Parece que fueran morochas, hermanas gemelas”.

En traje de baño, destacó a las concursantes de Toa Baja, Patillas, Río Grande e Isabela. Mientas, en la pasarela en traje de noche, le llamó la atención San Lorenzo (“el más bonito”) y Patillas (“la que se lució”).

El concurso Miss Universe Puerto Rico se celebrará este jueves 24 de agosto, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La transmisión comenzará a las 7:00 p.m. por Wapa y Wapa América.

