Ponce se hizo sentir anoche en la competencia Top Model de Miss Mundo 2021, que se celebró en el Distrito T-Mobile en San Juan.

Esto porque la diseñadora ponceña Kristal Rodríguez fue quien vistió a dos concursantes: Miss Gibraltar, Janice Sampere, y Miss Macau China, Jiani Yuan.

“Me siento bendecida y siento que han surgido unas oportunidades que no me las esperaba. Me siento orgullosa y honrada de ser ponceña y de poder exponer en otras partes de la isla”, manifestó a Primera Hora.

Para crear los trajes, Rodríguez se inspiró en la fémina trabajadora y estudiante que, durante la confinación obligatoria por la pandemia del COVID-19 que mantuvo a miles en sus hogares, no perdió ímpetu en lograr sus metas. Por ende, los vestidos muestran una dualidad en estilos, ya que el torso es más elegante que la falda.

“Las piezas que lucieron las ‘misis’ fueron piezas casuales y un poco elegante. Fue algo versátil, por eso no utilice trajes largos (salvo) uno. Creo que en estos tiempos la gente está buscando más comodidad y versatilidad que elegancia”, explicó la diseñadora quien también es madre de un hijo.

Rodríguez fue una de 12 modistas locales seleccionadas entre más de 80 diseñadores por el Puerto Rican Fashion History Council que participaron del evento “The Emerging”, plataforma creada para brindarles a modistas emergentes las herramientas para avanzar en sus carreras. Fue mediante esta selección que Rodríguez llegó a diseñar los trajes de estas dos concursantes.

“Es una experiencia que me visualizaba mucho más lejos. La oportunidad que me dio el Concilio ha sido una muy gratificante y de demasiado orgullo de ver esas dos piezas donde se estaba grabando para un evento internacional. Así que, me siento orgullosa y demasiado honrada”, comentó al detallar que ambas piezas originalmente fueron parte de la colección que presentó en “The Emerging”.

La moda no siempre estuvo en los planes de vida de Rodríguez. La ponceña, quien posee un bachillerato en criminología y prejurídico que obtuvo en el 2015, descubrió su pasión más tarde en su carrera profesional, pero desde que descubrió su pasión, se ha dedicado a destacarse al máximo.

“Me voy a continuar presentando, no parar y seguir buscando que sigan surgiendo oportunidades como estas”, adelantó Rodríguez, quien es egresada también de la Academia Serrant y el Centromoda Escuela de Diseño.

En la competencia de anoche, la ganadora fue Miss Cote D’Ivoire, Olivia Yace. Mientras, Miss Camerón, Audrey Monkam, obtuvo el segundo y Miss Puerto Rico, Aryam Díaz, el tercer lugar.

La gran final de Miss Mundo 2021 será el 16 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan. En el evento, que marcará el septuagésimo aniversario, se presentará el cantante urbano Don Omar, al igual que Víctor Manuelle, Gente de Zona y Pedro Capó, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

En tarima habrá casi 100 concursantes de todas partes del mundo, la orquesta, animadores, bailarines y músicos y será transmitida en vivo con 30 cámaras.

El certamen de tres horas será transmitido en vivo en Puerto Rico por TeleOnce y en Estados Unidos por Estrella TV.

Según el productor puertorriqueño Francisco “Paco” López, el certamen internacional puede ser el evento más grande que ha montado en el Coliseo de Puerto Rico después de la ceremonia de premios Billboard.