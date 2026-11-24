El reconocido missiólogo peruano Jens Castro reveló a sus favoritas para ganar la corona de Miss Universe 2026, cuyo certamen se celebrará esta noche en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Fue ante preguntas del presentador Javier Ceriani que el polémico experto en reinas de belleza soltó su predicción.

“Pronóstico que la que va a ganar el Miss Universe 2026 es, porque estoy casi seguro, Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto”, soltó el influencer sin pensarlo ante el asombro de Ceriani.

Pero Castro fue más allá y explicó por qué entiende que la puertorriqueña se alzará con el cetro.

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“Por todo. Uno, porque ella es bella; dos, tiene excelente pasarela, lo tiene todo, ha conectado con el público...”, agregó.

Mientras, Ceriani catalogó como escandalosa su predicción.

“Es muy fuerte lo que acabas de decir”, fue su primera respuesta, a lo que Castro le respondió: “Es mi pronóstico, yo sé que ella va a ganar, estoy casi al cien por ciento seguro de eso”.

Castro también vaticinó que Colombia y Venezuela son fuertes competidoras que pudieran alzarse con la corona.

Mientras, Ceriani minimizó el pronóstico de Castro y dio a entender que, si la boricua ganara la corona, sería porque el resultado estaría comprado.

“Puerto Rico tiene mucho chance... dio ocho millones de dólares la Isla, es la imagen del evento”, dijo Ceriani.

Pero Castro le refutó diciéndole: “Ella es bella, Javier, te voy a decir algo... ella es muy buena candidata, ha arrasado en todo... ella es una máxima”.

La final de Miss Universe se celebrará este martes a las 9:00 p.m. Será el 75 aniversario del famoso certamen.