Los fans de los concursos de belleza se levantaron sorprendidos al enterarse que la Organización de Miss Universo expulsó a la candidata de Panamá, Italy Mora.

El organismo internacional no ofreció detalles sobre qué provocó la determinación de sacar a la soberana de la competencia por mantener la confidencialidad y respeto durante el proceso. No obstante, algunos medios alegaron que la decisión se dio tras un presunto video que mostró a la modelo de 19 años cacheteando a la representante de República Dominicana, Celinee Santos Frías.

“Por un tema de protección de la integridad de la candidata, y comprendiendo mucho la forma en la que pueden dar las situaciones, claramente la Organización de Miss Universo y nosotros no vamos a ofrecer detalles específicos de lo sucedido con ella, pero yo te puedo desmentir que no hubo alguna candidata que ella afectó”, aseguró el presidente de la franquicia panameña, César Anel, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Anel resaltó que “jamás hubo un inconveniente con la candidata de República Dominicana”, beldad con quien Mora compartió dormitorio durante el periodo de acuartelamiento.

“La candidata mejor no se ha podido comportar con la situación, y también es algo que pudo haberla afectado a ella, y ella se ha mantenido con mucha entereza, así que no hay nada negativo que decir de la misma. No hubo una pelea”, manifestó el también presidente del concurso Señorita Panamá.

¿Pero qué provocó la descalificación de Mora?

Anel aseguró que una “falta que, para muchos, será leve, y para otros, será fuerte” en el Código de Conducta de las delegadas provocó que la franquicia internacional tomara la decisión de eliminar a la joven reina.

“A la Organización Miss Universe Panamá no le quedó otra cosa que acatar esa decisión, con todo el dolor del alma, porque le pusimos todo el cariño a la candidata. Para mí, es una de las mujeres más bellas que ha pasado por el concurso nacional”, expuso el director, asegurando que la situación no es “nada fácil”, pero que no piensa apelar la determinación con la empresa.

“Su decisión es aplicable de inmediato, es completamente legal, Miss Universo no está en contra de Panamá, Miss Universo no tiene conflicto con Panamá”, enfatizó.

El empresario, por otro lado, destacó que el mismo organismo le ofreció el espacio de sustituir a la candidata eliminada con una nueva delegada para representar a la nación centroamericana en la noche final, que será el sábado, 16 de noviembre, desde la Arena Ciudad de México.

“Miss Universo quiere que Panamá esté, no hay nada en contra de mí, ni de nadie, simplemente, fue un hecho que no debió darse, Miss Universo tomó los correctivos. Y agradezco al señor Raúl Rocha Cantú, quien personalmente ha estado supervisando la situación, quien me ha dado el ‘support’ de alguna manera, porque esto aflige a cualquiera, se ha comportado como un caballero”, manifestó.

Cuando Primera Hora preguntó por quién iba a ser esa próxima delegada panameña, Anel aseguró que ya una candidata afirmó su disponibilidad, pero que aún espera la aprobación de la franquicia nacional.

“En unas horas, vamos a publicar el nombre de la candidata, que ni siquiera está en Panamá, así que buscar vestidos, zapatos, ropa, esto será una locura”, manifestó.

Por regla general, la sucesora de la corona nacional, en el caso de que la soberana cumpla con sus funciones, sería la candidata que quedó como primera finalista.

En el caso de Panamá, la estudiante de medicina Liliam Ashby Barrera quedó con el título de virreina. Pero la misma se alzó el pasado mes de septiembre como la próxima Miss International Panamá. De hecho, Ashby Barrera se encuentra acuartelada en Japón, sede donde se celebrará el concurso internacional el próximo martes, 12 de noviembre.

Mientras tanto, la segunda finalista de Miss Universo Panamá fue la actriz y modelo Mirna Caballini, quien se encontraba entre las favoritas del concurso local.