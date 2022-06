La organización de Miss Universe Puerto Rico (MUPR) presentó las 29 candidatas que se medirán el próximo 11 de agosto para convertirse en la representante de la isla en el certamen internacional.

La competencia final será en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce. En ese entonces ya se habrán seleccionadas 15 candidatas que obtuvieron el pase a la ronda semifinal durante la competencia preliminar que será el domingo, 7 de agosto.

“No hay cambio, no ha evolución, no hay grandeza si no hay poder. Queremos que ellas se empoderen y se apoderen. Estar en el ojo del público no es fácil y ellas dijeron que sí. Las mujeres que van a conocer hoy, lo tienen todo, pero ellas quieren más. Nuestro compromiso es que 28 candidatas terminen armadas y evolucionadas y una nos traiga la sexta corona”, expresó Yizette Cifredo, gerente de la franquicia local, minutos antes de la presentación de las candidatas.

PUBLICIDAD

Las candidatas que desfilaron por el Salón Tropicoro del Fairmont Hotel San Juan fueron Mariana Torres Bernard, Miss Adjuntas; Graciela Berríos Barreto, Miss Aguadilla; Alexandra Krystal Rivera Berríos, Miss Arroyo; Sarah Angely Rodríguez Ríos, Miss Barranquitas; Yanisse Vázquez, Miss Bayamón; y Erica Ivelisse Ortiz, Miss Caguas.

A ellas se unieron Camille Fabery Diana, Miss Cataño; Valeria Villalobos Colón, Miss Ciales; Edith Enid Bernardi Santiago, Miss Coamo; Leonela González De Jesús, Miss Dorado; Ashley Ann Cariño Barreto, Miss Fajardo; Ariana Paola Salgado Burgos, Miss Guaynabo; Isabel Jolie Torres, Miss Humacao; y Annelise Torres Colón; Miss Isabela.

El grupo lo completaron Paola Estefanía Mulero Nazario, Miss Lajas; Danelly Olivo Figueroa, Miss Luquillo; Ariana Hernández Colón, Miss Mayaguez; Elaine Marie Rosado Rivera, Miss Orocovis; Samantha Marie de León Bazán, Miss Patillas; Andrea Paola Arroyo García, Miss Rincón; Susanlee Forty Vázquez, Miss Río Grande; Kiara Rosado Romero, Mis Salinas; Raishmar Carrillo González, Miss San Juan; Kiara Jeniva Vélez, Miss San Lorenzo; Valeria Pagán Masini Miss Toa Alta; Diana Carolina Sostre Navarro, Miss Vega Alta; y Sheilian Marti, Miss Vega Baja.

26 Fotos Estas son las candidatas que se medirán el próximo 11 de agosto para convertirse en la representante de la isla en el certamen internacional Miss Universe.

La presentación de las candidatas estuvo a cargo de Estefanía Soto, quien es la supervisora de desarrollo de MUPR, y la actual Miss Universe Puerto Rico, Michelle Marie Colón.

Jorge Hidalgo, presidente y gerente general de WAPA, expresó que este año la franquicia local no solamente busca una reina que ponga el nombre Puerto Rico en alto, sino que también persiguen la meta de que cada candidata pueda desarrollar su liderazgo y talento, saliendo de la competencia preparada para los retos de la vida.

PUBLICIDAD

El ejecutivo también destacó la labor que han realizado Sonia Valentía, Yizette Cifredo y Estefanía Soto en esta nueva etapa del certamen local, luego de un cambio en la gerencia.

“Yizette, Estefanía y Sonia han creado una dinámica nueva, diferente y con más oportunidades. Hemos unido a un gran equipo que ha estado enfocado en el desarrollo profesional y personal de estas candidatas”, dijo Hidalgo.

Cifredo adelantó que ahora las candidatas vivirán dos meses intensos, con más de 50 horas de talles, coaching y todo tipo de preparación.

Para conocer más sobre la evolución de las candidatas, puedes acceder a www.muniversepr.com y seguir las cuentas oficiales de Miss Universe Puerto Rico en Facebook, Instagram y Twitter.