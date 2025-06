La puertorriqueña Valerie Klepadlo brilló en la final de Miss Supranational 2025, celebrada este viernes en Polonia, al posicionarse entre las cinco finalistas del certamen.

La joven de 22 años culminó su participación como cuarta finalista.

La corona de esta décimosexta edición fue para la representante de Brasil, Eduarda Braum, quien se impuso entre 66 candidatas de todo el mundo.

Braum, de 23 años, es licenciada en Letras y Pedagogía, modelo, presentadora y promotora de un proyecto social enfocado en el liderazgo juvenil. Su carisma y capacidad comunicativa la convirtieron en una de las grandes favoritas desde el inicio del certamen.

Klepadlo, estudiante de Diseño de Moda y Mercadeo, logró avanzar con fuerza en cada ronda del concurso, destacándose tanto en las competencias preliminares como en los desfiles de traje de baño y de gala. Durante la noche final, tuvo la oportunidad de expresar su visión como posible reina en un mensaje de 20 segundos, durante la ronda del top 12, que caló hondo entre el jurado y el público.

“Creo que el regalo más grande que puedo dar es escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. En un mundo que se mueve tan rápido, yo elijo la compasión. Mi voz no es un eco, resuena. Lideraré, no mandando, sino prestando atención a otros”, dijo con firmeza ante miles de espectadores.

En la ronda de la pregunta final, Klepadlo respondió sobre un fracaso personal que haya marcado su vida. La boricua habló de su lucha interna por recuperar la confianza en sí misma y cómo ese proceso la llevó a representar a quienes alguna vez se sintieron invisibles.

El cuadro de finalistas lo completaron:

Primera finalista: Anna Valencia Lakrini (Alemania)

Segunda finalista: Quishantely Leito (Curazao)

Tercera finalista: Tarah Valencia (Filipinas)

Cuarta finalista: Valerie Klepadlo (Puerto Rico)

Braum, la nueva Miss Supranational, es originaria del estado brasileño de Espírito Santo. Mide 6 pies de altura y lleva años vinculada al activismo social a través del programa “Protagonistas do Amanhã”, con el que realiza charlas motivacionales en escuelas públicas. También fue parte del Top 10 de Miss Universo Brasil 2021.

Es la primera brasileña en ostentar este título internacional.

Durante la gala, también fueron anunciadas las reinas continentales. Estas fueron:

África: NaMakau Nawa (Zambia)

Caribe: Karibel Pérez (República Dominicana)

Europa: Lilja Sif Pétursdóttir (Islandia)

Asia y Oceanía: Firsta Yufi Amarta Putri (Indonesia)

Las Américas: Marvelous Sanyaolu (Estados Unidos)

La selección de semifinalistas —24 en total— se realizó tras las evaluaciones preliminares del 24 de junio. De ese grupo, solo 12 avanzaron al desfile de traje de gala en la celebración de la noche final. Puerto Rico fue llamada entre las últimas en ese “Top 12”, antes de dar paso a las presentaciones individuales.

Esta es la mejor posición de Puerto Rico en Miss Supranational desde la histórica victoria de Valeria Vázquez en 2018. En los dos años anteriores, Camille Fabery (2023) y Fiorella Medina (2024) también lograron clasificar entre las 12 mejores, evidenciando la fuerza y consistencia de las delegadas boricuas.