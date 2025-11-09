El mundo teen cuenta con una nueva reina, y es boricua.

La representante de Puerto Rico, la toalteña Laysha Marrero Torres, se coronó como la nueva Miss Teen Petite Gran Belleza Universal 2025, en una final celebrada en Asunción, Paraguay.

La joven de 18 años no solo trajo a la Isla el cetro principal, sino que también obtuvo los premios de Mejor Rostro y Miss Fotogénica.

Miss Petite Gran Belleza Universal 2025 ( Suministrada )

Marrero Torres, además, retuvo la corona para Puerto Rico, ya que el año pasado la boricua Angelis Sánchez había ganado el mismo título.

Puerto Rico también fue reconocido con el galardón de Mejor Director Nacional, otorgado a William Javier Ortega Quiles, presidente de Miss Teenage Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Para mí es un honor y una alegría que Puerto Rico haya logrado este back to back. El concurso se celebra desde hace solo dos años, y que nuestro país haya ganado ambas ediciones es un logro inmenso”, expresó emocionado Ortega Quiles.

El promotor de reinas destacó las cualidades que llevaron a Marrero Torres a conquistar el título.

“Laysha es una joven que, además de bella, es sencilla y auténtica. No es ensayada, y eso es algo que siempre recalco a mis reinas: deben mostrarse naturales, tal y como son. Esa es la clave del éxito”, concluyó Ortega Quiles.