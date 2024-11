El representante de Puerto Rico en el concurso Mister Mundo, Danny Mejía, ganó este sábado la competencia de belleza masculina.

Al ser llamado, sus compañeros lo abrazaron y lo alzaron en brazos.

Esta es la primera vez que Puerto Rico gana el concurso Mister Mundo. Los representantes de 1998 y 2016 quedaron primeros finalistas.

Previo a ser nombrado Mister Mundo, el boricua cantó la canción You Raise Me Up a soldados de Vietnam, país donde se realizó el concurso.

Los semifinalistas del concurso en el que el boricua se alzó con el triunfo fueron Angola, España y Vietnam, que quedó primer semifinalista.

Mejía tiene 27 años y posee un bachillerato en Ciencias de Salud. Cuenta cuenta con licencia oficial como originador de préstamos hipotecarios en Puerto Rico y Florida.

Como parte de la competencia, Mejía ganó dos minicompetencias de talento y deportes. Además, llegó a los Top 20 en el traje típico, donde lució un look inspirado en el vejigantes del diseñador Héctor Omar.

La franquicia en la Isla de Mister Mundo es propiedad de Wilnelia Merced.