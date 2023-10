Karla Inelisse Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023, llevará a El Salvador las famosas Fiestas de la Calle San Sebastián en un impresionante traje típico que inmortaliza la esencia vibrante del boricua y la herencia cultural de la Isla del Encanto.

La patillense desfiló esta tarde el vestido diseñado y confeccionado por el artista Joshuan Aponte que rinde homenaje a la arquitectura del Viejo San Juan y la emocionante atmósfera del evento reconocido como patrimonio cultural de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Estudio Luis Vigoreaux de WAPA Televisión.

La pieza cuenta con una falda en corte trompeta -elaborada en terciopelo y lentejuelas negras- que está adornada con cientos de adoquines hechos a mano, cada uno pintado para replicar los icónicos adoquines azules del Viejo San Juan. Mientras tanto, en el corset, que emula la arquitectura de La Fortaleza, se despliega un espaldar tipo concha adornado con más de una docena de lugares emblemáticos del Viejo San Juan, desde la fuente del Paseo de la Princesa hasta la Capilla del Santo Cristo en detalles tridimensionales, algunos iluminados con luces LED.

En la parte posterior del vestuario, se aprecia una pintura a mano que ofrece una vista panorámica del Castillo San Felipe del Morro, los cabezudos, vejigantes, pleneros y bailarines folclóricos que danzan sobre la multitud festiva, con la monoestrellada ondeando en lo alto. Además, un detalle especial es que las cinco reinas universales puertorriqueñas y otras personalidades icónicas del país se destacan en la obra.

“Los nervios están presente, porque sé que esto representa algo que los puertorriqueños valoramos muchísimo, y siempre estamos todos a la expectativa de lo que llevaremos al escenario universal, y para mí, es un honor llevar lo que son las Fiestas de la Calle San Sebastián, porque es la celebración más grande que tiene Puerto Rico, y es algo que nos ayuda llevar al resto del mundo esa esencia vibrante de nuestra cultura, lo mucho que nos gusta regocijarnos, gozarnos la vida, a pesar de las distintas situaciones que vivimos como país”, expreso la soberana en entrevista con Primera Hora.

Mientras tanto, Guilfú Acevedo aseguró que la idea de eternizar este legendario evento en un vestido meticulosamente recamado en cristales de diversos colores, surge por una coincidencia que tuvo con Aponte. Según la reina de belleza, el modisto trajo a la mesa un diseño alusivo a esta celebración que se lleva a cabo anualmente en el Viejo San Juan, lo que la llenó de entusiasmo tras recordarse de un vestido que lució en un concurso anterior inspirando en este evento.

“Para mí, es un honor poder llevar esto, que es una obra de arte al escenario universal. Y esto representa todo lo que he crecido y la reina en la cual que me convertido a través de los años, y llevar algo tan cercano a mi corazón a las ‘Olimpiadas de los certámenes de belleza’ me pareció una idea extraordinaria”, manifestó la beldad.

Por su parte, Aponte, quien regresa por cuarta vez a diseñar el traje típico la franquicia local, manifestó que se siente como “haber vuelto a casa y unirse con su familia” por tener la oportunidad de llevar parte de la cultura islena al certamen internacional, que se celebrará este 18 de noviembre en el país centroamericano.

“Desde que yo entré en 2018 a trabajar con Miss Universe Puerto Rico, fue gracias a este vestido, dado que en el 2017, lo dibujé y lo posteé en Facebook, pidiendo que alguien me comunicara con la organización porque yo acabo de soñar con el vestido, y en ese momento, me comunicaron, presenté ese vestido, pero también presenté dos opciones más, que me llevaron por los próximos años a seguir trabajando con la franquicia”, dijo el modisto, quien vistió a Kiara Liz Ortega, Madison Anderson y Estefanía Soto, quienes fueron las representantes de la organización local desde 2018 hasta 2020.

Por otro lado, el diseñador, que también ha tenido renombre al vestir a varias “drag queens” que participaron en el reality show “Rupaul’s Drag Race”, así como celebridades como Cardi B y Bebe Rexha, aseguró que la confección de esta obra “ha sido un placer” dado que lo llevó a explorar sus conocimientos en la arquitectura y celebrar en grande lo que lo representa como puertorriqueño.

“Más que pensar que esta plataforma la utilizo para abrir otras puertas, yo veo a Miss Universe Puerto Rico como una de las cosas más importantes en mi vida porque, desde pequeño, lo soñaba. Y gracias a los logros que he tenido anteriormente, pude llegar a este nivel, y es un honor formar parte de esto”, expresó.

Por otra parte, Guilfú Acevedo, llevará accesorios diseñados y creados por Fabián De la Fuentes, como aretes que simulan las farolas de las residencias y calles del Viejo San Juan, brazaletes que representan las estructuras de los balcones residenciales, y una flor de maga en el cabello.

La beldad representará a Puerto Rico en la edición 72 del certamen Miss Universe en El Salvador, que se podrá disfrutar en la Isla a través de WAPA Televisión el 18 de noviembre.