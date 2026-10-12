La representante de Puerto Rico en Miss Global 2026, Bianca Miranda Caraballo, conquistó el puesto de segunda finalista este domingo, luego de enfrentar un quebranto de salud que puso en duda su participación en la gala final del certamen internacional celebrado en Tailandia.

La puertorriqueña logró avanzar entre las cinco delegadas finalistas y posteriormente entró al grupo de las tres candidatas que disputaron la corona. Finalmente, Tailandia se alzó con el título de Miss Global 2026, mientras que Estados Unidos obtuvo el puesto de primera finalista y Puerto Rico quedó segunda finalista.

Filipinas ocupó la tercera posición y Myanmar terminó en el cuarto lugar.

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Miranda Caraballo se destacó durante la competencia, en la que lució un vestido rojo para la apertura y demostró seguridad en la pasarela. También respondió las preguntas del certamen, cuya transmisión se extendió por aproximadamente seis horas.

Una fiebre alta puso en duda su participación

La participación de la representante boricua estuvo en riesgo hasta horas antes de la gala final. El sábado, el director nacional de Miss Global Puerto Rico, Joe Amhed, recurrió a las redes sociales para pedir oraciones por la salud de la candidata.

En un video publicado en Instagram, Amhed explicó que Miranda Caraballo atravesaba un quebranto de salud, pese a haberse presentado con éxito en la competencia preliminar.

“Honestamente, no, ella no está bien de salud. Tiene una fiebre bien alta, y rogándole a Dios que vamos a hacer el show mañana, que ella se levante con mejor energía, con salud, que para mí eso es lo más importante; no me importa nada más”, expresó.

El director nacional también agradeció a la organización del certamen por estar pendiente de la puertorriqueña y brindarle atención durante la situación.

“Estamos súper agradecidos con la organización por estar tan pendiente a Bianca, por cuidarla de la forma que la están cuidando”, sostuvo.

Amhed aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas y exhortar a los seguidores a continuar orando por la recuperación de la candidata.

“Vamos a seguir orando por ella, para que ella se pueda levantar recuperada y salir a brillar, como siempre lo ha hecho”, manifestó.

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Pese a la preocupación por su estado de salud, Miranda Caraballo logró presentarse en la gala final del domingo y avanzar en las distintas rondas de la competencia.

La puertorriqueña fue seleccionada entre las 12 semifinalistas y continuó su recorrido por el certamen, que incluyó el desfile en traje de baño, hasta alcanzar el grupo de las cinco finalistas.

Su avance a las tres finalistas confirmó su posición entre las principales candidatas de esta edición, en la que finalmente obtuvo el título de segunda finalista.

La corona de Miss Global 2026 quedó en manos de la representante de Tailandia, mientras que Estados Unidos ocupó el puesto de primera finalista.