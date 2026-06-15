Puerto Rico tuvo una sobresaliente participación en la edición 2026 de Mini Model World al conquistar los títulos de Top Model en las categorías Baby, Mini, Pre-Teen y Teen, además de obtener la corona de Pre-Teen Model World 2026 durante la competencia celebrada el pasado fin de semana en Bogotá, Colombia.

Las representantes puertorriqueñas Anna I. Albelo, en la categoría Baby; Itzelymar López, en la categoría Mini; Leah Feliciano, en la categoría Pre-Teen; y Ashlyan Zayas, en la categoría Teen, lograron alzarse con el título especial de Top Model en sus respectivas categorías, reafirmando el talento, la preparación y el compromiso de la delegación boricua en el escenario internacional.

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Las representantes puertorriqueñas se impusieron en las categorías Baby, Mini, Pre-Teen y Teen. ( Suministrada )

La celebración fue aún mayor para Puerto Rico con la victoria de Leah Feliciano Bonilla, quien además fue coronada como la nueva Pre-Teen Model World 2026, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la competencia y sumando un importante triunfo para la Isla.

Mini Model World reunió a participantes de más de 20 países, quienes durante varios días enfrentaron un riguroso proceso de evaluación que incluyó competencias de proyección escénica, pasarela, entrevista con el jurado, fotogenia, desenvolvimiento personal, disciplina y convivencia. Además, las participantes tuvieron la oportunidad de competir por diversos premios especiales que reconocen diferentes destrezas y cualidades sobresalientes.

Este logro es el resultado del esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo de las candidatas, así como del respaldo de sus padres, familiares, colaboradores, diseñadores, maestros, maquillistas y todo el equipo de profesionales que aportó su talento y compromiso durante el proceso de preparación.

La organización de Mini Model World Puerto Rico agradeció el apoyo recibido y destacó que estos resultados reflejan el potencial de las niñas y jóvenes puertorriqueñas para sobresalir en escenarios internacionales de alto nivel.

Con estos triunfos, Puerto Rico vuelve a demostrar su excelencia y deja su huella en una de las plataformas de modelaje infantil y juvenil más importantes del mundo.

Para más información sobre Mini Model World Puerto Rico puede seguir su cuenta oficial en Instagram.