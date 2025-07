Laura Pérez, concursante de Miss Universe Latina (Telemundo), sufrió una aparatosa caída durante una prueba del reality el domingo, estrellándose contra el escenario desde 10 pies de altura.

A pesar del accidente, la joven cubana de 26 años se presentó anoche en la gala final con un esguince en el tobillo, según reveló la presentadora Jacqueline Bracamontes.

“Queremos agradecer y recalcar de manera muy especial la presencia de Laura en el escenario. Qué fuerte, qué valiente por estar aquí esta noche, te felicito de corazón. Me dieron ganas de llorar cuando te vi salir en el escenario. El diagnóstico de Laura es un esguince en el tobillo, pero ella dijo que hoy no se podía perder esta gran final de Miss Universe Latina y así es la mujer latina: fuerte, valiente, entregada, comprometida", expresó Bracamontes.

“El médico obviamente le dio autorización y Laura quiso estar aquí. Ella no pudo participar del baile por obvias razones, pero aquí está caminando y desfilando y dándolo todo para todos ustedes y para nosotros”, agregó.

La caída ocurrió durante un desafío del certamen, que consistía en subir a una plataforma de 10 pies de altura, atada con un arnés de seguridad, y dar un salto para atrapar una corona suspendida aún más arriba.

Laura se lanzó con decisión, pero terminó cayendo estrepitosamente.

“Sé que Dios me cuidó anoche, y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Hoy, he puesto todo en las manos de Dios y sé que no estoy sola: cuento con el apoyo de todos los cubanos y todos los latinos que sueñan y luchan como yo, por un futuro mejor”, expresó Laura tras la caída.

Laura de Cuba 🇨🇺 sufre aparatosa caída en el reto de la semifinal de Miss Universe Latina 😱😱😱 SIEMPRE HE DICHO QUE ESOS RETOS SIN SENTIDO SON BIEN PELIGROSOS Y MIRA 👀 a un día de la final continúan poniendo en peligro la salud física de las candidatas. #MULER pic.twitter.com/pnUuzpi38m — Insidebeautypr (@insidebeautypr) July 21, 2025

Telemundo calificó el incidente como un “desafortunado accidente” y aseguró que está “bajo investigación”, según declaraciones de la cadena reseñadas por la revista People en Español.

Laura logró posicionarse entre las cinco finalistas del certamen. La dominicana Yamilex Hernández se alzó como la ganadora.