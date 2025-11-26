Aunque muy pocos se enteraron, sí hubo premio para el traje típico en la edición 74 de Miss Universe, celebrada en el Impact Challenger Hall en Tailandia la semana pasada.

La organización entregó múltiples galardones pasada la competencia que se transmitió en vivo y, a través de las redes sociales, se supo de esos premios.

15 Fotos El vestido de Zashely Alicea está inspirado en “El Zumbador de Puerto Rico”.

Entre esos premios que se entregaron estuvo "Piel más bella“, para Sanly Liu (Indonesia); ”La más simpática“, para Ceren Arslan (Turquía); ”La más fotogénica“, para Mahla Roth (Costa Rica) y ”Votación del público", para Yanina Gómez (Paraguay).

En el caso del “Mejor traje típico” fue para Miss Filipinas. Este premio fue recibido por Jonas Gaffud, presidente/director de Miss Universe Filipinas, como representante de la organización.