Dijo el licenciado Marcos Rigau en una vista sobre la controversia en torno al certamen Miss Mundo:

“Esto es un asunto de vergüenza colectiva que un país no pueda realizar un concurso de belleza”. Un día después de haberse realizado el certamen internacional, impulsado por su cliente, el criptoinversionista Brock Pierce, eso es una verdad.

La celebración del concurso vista anoche a través de TeleOnce -a cargo de personal de producción externo- fue realmente una de baja calidad audiovisual y de contenido. No era ese el espectáculo anunciado originalmente, donde se tendría el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como escenario y artistas, como Víctor Manuelle, Don Omar y Pedro Capó a cargo del show musical.

4 Fotos Aunque no logró entrar a las 13 finalistas, Aryam Díaz se colocó entre las 40 semifinalistas.

La exreina de belleza Stephanie Del Valle se tomó el tiempo anoche de ver el certamen, realizado en el Coca-Cola Music Hall y cuyo resultado en pantalla estuvo plagado de errores técnicos y faltas de coordinación entre cámaras, sonido, iluminación y talentos.

“Este era un show muy diferente a lo que habíamos planificado originalmente en diciembre. Solamente con los artistas hubiese sido algo bien diferente, también hubiesen ido más personas, iba a ser otro tipo de showcase para la isla de Puerto Rico”, reaccionó esta tarde Del Valle, quien hace un par de semanas anunció que no participaría de la gala final para no tener que compartir el mismo espacio con las personas que la tienen demandada por alegado fraude.

“Cuando cambian el venue, cuando no tenían los mismos artistas, había muchas cosas que se habían cambiado; claramente con poco tiempo de ensayo, poco tiempo de que las personas que estén involucradas estuvieran en conocimiento del rundown y todo ese tipo de cosas es lo que pienso fue la gran diferencia entre lo de diciembre y ahora”, abundó por vía teléfonica.

Sobre la proyección que tuvo el País, y que era el interés principal del Gobierno para invertir en el evento, dijo que hubo “muchas cosas buenas que sí se presentaron”, como las experiencias de las candidatas y los visuales que se tomaron el pasado diciembre, cuando originalmente se llevaría a cabo el evento de belleza.

“Pienso que durante el certamen solamente preguntarle a las candidatas sobre la experiencia en Puerto Rico, de tener ese momento en vivo donde ellas pudieron haber hablado de lo orgullosas que se sentían de estar en Puerto Rico, de estar en nuestra Isla, también pudo haber añadido más exposure positivo para Puerto Rico”, agregó a partir de las impresiones que, afirmó, recibió por parte de las participantes.

Del Valle, presidenta de Reignite Inc., se sostuvo en que tomó la mejor decisión al no asistir a la gala final, en la que resultó elegida la candidata de Polonia, Karolina Bielawska. “No lo digo por el show, sino por el caso legal que está pasando ahora mismo que, obviamente, no puedo ser parte de un espectáculo con personas que me están acusando de cosas que no son y que me están difamando innecesariamente”.

Advirtió que no se suponía que ella apareciera en los visuales de la transmisión, porque no lo consintió.

“No se supone que me hubieran presentado en la transmisión, pero ya pasó”.

Miss Mundo 2016 lamentó que la puertorriqueña fuera eliminada temprano de la competencia y describió a la ganadora como una “chica espectacular”.

“Me da mucha pena con Aryam porque ella fue una excelente anfitriona, una excelente representación de lo que es una mujer puertorriqueña. Yo sé que ella también se disfrutó de la experiencia por completo y ha salido fortalecida”, expresó.

En esta etapa en la que se mantienen en el tribunal la demanda en su contra por alegado fraude y la contrademanda que ella presentó contra Puerto Rico With A Purpose L3C (PRWAP) -corporación de Brock Pierce- por daños morales, angustias mentales, daños punitivos y la pérdida de oportunidades para hacer negocios, aseguró estar tranquila.

“Cada día que pasa salen más cosas a la luz, que me favorecen, no solamente a mí, sino a mi equipo de trabajo y al resto de las personas que están siendo demandadas. Y lo que está saliendo es la verdad. Estoy tranquila y confiada de que todo va a salir bien”, manifestó. “Ellos primero me demandaron porque supuestamente yo tenía el dinero. Después se prueba que no tenía el dinero. Después me siguieron demandando porque no podían hacer el show sin el dinero, pero acaban de hacer el show, entonces, por qué sigue la demanda, por qué mi nombre tiene que ser el que está siendo pisoteado”, cuestionó.

WIPR rentó equipos, pero no produjo

Las personas a cargo de la producción total del certamen son presuntamente recursos extranjeros, “ingleses y americanos”, traídos por la organización del concurso.

Ahora, los equipos de cámara, unidad móvil y algunos técnicos de ingeniería, son parte de WIPR, confirmó el presidente de la estación pública, Eric Delgado.

“Ellos ubicaron sus cámaras donde las querían. Tenían su propio director de televisión, que seleccionaba sus tiros al aire”, detalló Delgado, quien reconoció que la transmisión tuvo fallas en la coordinación.

“Lo que vi en la pantalla, es que el storytelling no se entendió. La forma en que se contó la historia no estaba clara. Brincaba de la Orquesta Sinfónica al set en vivo sin ni siquiera decir que aquella era la Sinfónica. La falla que sintió la gente creo que estuvo en contar la historia”.

Los equipos y el personal técnico fue contratado por alrededor de $50 mil, “por dos días de montaje, un día de ensayo y el día del show. Hubo que darlo bien barato”, dijo.