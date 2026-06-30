La modelo y atleta Suil Anyelina Pagán es la nueva Miss Mundo Puerto Rico 2026.

La soberana llevará la banda de la Isla del Encanto para el certamen internacional que celebra la belleza con propósito y que se realizará este septiembre en Vietnam.

La joven beldad, hija de la modelo y empresaria Windy Pagán y el expelotero Ángel Pagán, fue presentada por la organización hoy, martes, en una conferencia de prensa desde el Wyndmar Grand Río Mar Rainforest Beach and Golf Resort.

Allí se explicó que la determinación de escogerla a ella sin un concurso local surgió tras problemas de calendario.

PUBLICIDAD

La Organización Miss Mundo Puerto Rico buscaba celebrar su certamen nacional a finales de este año, pero la organización internacional de Miss World realizó cambios significativos en su calendario oficial y adelantó el proceso de preparación y participación de las candidatas.

Bárbara Serrano, la ahora directora nacional de Miss Mundo Puerto Rico, compartió que la elección de la soberana surgió mediante un extenso proceso de entrevistas, donde tuvieron la oportunidad de acercarse a varias prospectas que serían evaluadas por aspectos como liderazgo, comunicación, imagen, desarrollo profesional, y análisis de proyectos sociales.

“Con este proceso, se seleccionó de manera unánime a la joven que, a nuestro juicio, reúne todas las cualidades para cumplir con este compromiso”, resaltó Serrano, quien también reveló que, para la edición de 2027, Wapa Televisión se convertirá en el canal oficial del concurso de belleza por donde se transmitirá el certamen.

Serrano destacó que la ahora representante de Puerto Rico deberá completar su preparación y cumplir con sus compromisos oficiales con mayor anticipación para representar al país en uno de los certámenes de belleza con propósito más importantes del mundo.

Esta es la edición 75 del certamen internacional.

Pagán viajará al país asiático del 9 de agosto al 5 de septiembre de 2026. La gran final tendrá lugar en la ciudad de Nha Trang, con un concurso que contará con la participación de entre 100 y 120 representantes de países y territorios de todo el mundo.