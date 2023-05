La Cámara de Representantes de Purto Rico le rindió un homenaje esta mañana a Dayanara Torres en conmemoración al trigésimo aniversario de su coronación como Miss Universe, el 21 de mayo de 1993 en México.

En la sala Julio Tomás Martínez, en el primer piso de El Capitolio, destacaba una enorme imagen de Dayanara de la noche que fue coronada en medio del acto protocolar.

“Agradecida, totalmente”, expresó sentirse la presentadora de televisión con este reconociemiento y la serie de actividades organizadas en el País los pasados días y que se extenderán hasta el domingo en en Toa Alta.

“La Cámara se engalana con nuestra reina, Dayanara Torres, dijo durante su alocusión el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, antes de presentarle el reconocimiento oficial de la Cámara de Representantes y una pieza con su imagen del artista Marcos Alegría.

Igualmente, Dayanara recibió una placa conmemorativa de manos del alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, y su esposa.

“He pasado por muchas cosas durante los pasados 30 años; muchos triunfos, muchas cosas maravillosas y otras cosas no tan buenas. Pero saber que en todos estos momentos, mi pueblo, mi gente, Puerto Rico, siempre está ahí para apoyarme y hasta para orar por mí, eso no tiene precio. Por eso siempre les estaré agradecida. Siempre les he dicho a mis hijos, Cristian y Ryan, que yo de todas me levanto, ya sea por mi fe, porque siempre pongo a Dios primero, porque soy brava, porque soy valiente, porque soy guerrera. Por eso, si me lo preguntan a mí, yo digo porque soy boricua. Y así somos, nos levantamos después de cada cantazo, con más fuerza y orgullo que antes. Qué bendición la mía de haber nacido aquí. Por siempre, siempre estaré orgullosa de ser puertorriqueña”, expresó Miss Universe 1993, que estuvo acompañada por sus hijos y su madre, Lucy Delgado, tras recibir el homenaje.