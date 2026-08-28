Lo que debía ser una emotiva despedida terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de Miss USA 2026. La reina saliente, Audrey Eckert, sufrió dos caídas sobre el escenario durante su última pasarela antes de coronar a su sucesora, en una ceremonia celebrada en Miami.

El incidente ocurrió mientras Eckert, representante de Nebraska y Miss USA 2025, realizaba su caminata final como soberana del certamen. Al ingresar al escenario, tropezó con el largo de su vestido y estuvo a punto de perder la corona. El presentador Ian Ziering corrió de inmediato para ayudarla a ponerse de pie, mientras el público respondió con una ovación.

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Minutos después, cuando volvió al escenario para el momento de la coronación, Eckert caminó con mayor cautela, pero volvió a perder el equilibrio y cayó por segunda vez. Lejos de mostrar frustración, se levantó sonriendo, se encogió de hombros y continuó con la ceremonia como si nada hubiera ocurrido.

En declaraciones posteriores a la revista People, la exreina describió el desenlace como “muy caótico” y aseguró que decidió tomarse el momento con humor. Incluso bromeó diciendo que ahora se siente como “la Jennifer Lawrence del mundo de los concursos”, en referencia a la famosa caída de la actriz durante los Premios Óscar.

Despedida marcada por la resiliencia

Eckert reveló además que los tropiezos no comenzaron frente a las cámaras: antes de salir al escenario también había sufrido una caída detrás del telón, por lo que tuvo muy poco tiempo para recuperarse antes de su aparición final. Aun así, afirmó que la experiencia le recordó que la perfección no existe y que incluso las reinas de belleza son humanas.

La noche concluyó con la coronación de Justus Kelley, representante de Virginia, quien hizo historia al convertirse en la primera madre y la primera mujer casada en ganar oficialmente el título de Miss USA, tras los cambios en las reglas del certamen que ampliaron la elegibilidad de las participantes.